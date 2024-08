Sex bez súhlasu by mal byť považovaný za znásilnenie, myslí si drvivá väčšina ľudí na Slovensku

Prieskum pomohol v Česku

Ženy si za to nemôžu

4.8.2024 (SITA.sk) - Zmenu definície znásilnenia, ktorá za znásilnenie považuje sex bez jasného súhlasu, podporuje drvivá väčšina slovenskej populácie. To, že sex bez súhlasu mý byť klasifikovaný ako trestný čin si myslí až 77 percent ľudí.S redefiníciou znásilnenia zároveň súhlasia voliči z rôznych politických strán. Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu agentúry NMS Market Research Prieskum prebiehal v čase od 18. do 21. apríla tohto roku. Zúčastnilo sa ho 1 010 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.Sex bez súhlasu ako trestný čin znásilnenia platí vo viacerých európskych krajinách, ako napr. Dánsko, Nemecko, Chorvátsko, Belgicko či Švédsko, pričom v apríli tohto roku ho už zaviedli aj v susednej Českej republike.„Podkladom pre argumentáciu, ktorá dopomohla k schváleniu redefinície znásilnenia v Česku, bol rovnaký prieskum, ktorý naša agentúra realizovala medzi českými respondentmi. V rámci neho sme zistili, že 69 percent Češiek súhlasí s tým, aby bol sex bez súhlasu trestný. Postoj Sloveniek je pritom ešte naliehavejší – sex bez súhlasu by mal byť trestným činom podľa 86 percent slovenských žien,“ uviedla Denisa Lakatošová z NMS.Väčšina slovenskej populácie súčasne odmietla, že za znásilnenie je čiastočne zodpovedná žena.Sedem z desiatich Slovákov a Sloveniek odmieta, že si ženy z časti môžu za znásilnenie samé, ak sa obliekajú provokatívne, flirtujú s mužmi, sú opité alebo je o nich všeobecne známe, že mali viac sexuálnych partnerov.„Výroky ospravedlňujúce znásilnenie pre určité správanie žien nenašli pochopenie najmä medzi ženami, ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním a obyvateľmi najväčších miest. Výraznejšie ich odmietajú aj voliči opozičných strán," interpretovala výsledky prieskumu Lakatošová.Slovenskí muži a ženy sa dokonca zhodli na tom, že by sa školáci mali vzdelávať v oblasti prevencie sexuálneho násilia. Uviedlo to 84 percent z nich.