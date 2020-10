Festival Sám na javisku bol aj vyjadrením podpory umelcom

Osem slovenských, českých a rakúskych hercov sa v stredu (14. 10.) predstavilo na 26. ročníku festivalu jedného herca Sám na javisku v Trenčíne. Pôvodný program festivalu bol pre pandémiu koronavírusu oklieštený o štyri divadelné predstavenia a niekoľko sprievodných hudobných podujatí.





„Základné poslanie organizácie festivalu bolo to, že napriek tejto ťažkej situácii sme sa rozhodli nezrušiť festival, ale práve tým, že urobíme jednodňovú verziu, chceme vyslať signál o podpore umelcov a organizačného štábu,“ povedal pre TASR riaditeľ festivalu Kamil Bystrický s tým, že súčasťou festivalu bolo osem predstavení, z toho päť bolo naživo formou online prenosu.Zakladateľ festivalu a jeden z účinkujúcich Vlado Kulíšek bol milo prekvapený, že sa festival napokon uskutočnil, i keď v skromnejšej verzii. „Festival Sám na javisku je mojou srdcovou záležitosťou, je to vlastne moje dieťa a som rád, že na ňom môžem účinkovať,“ zdôraznil Kulíšek.

Ako dodal, on robil festival klasickejšou formou, terajší riaditeľ Bystrický ide skôr do alternatívnejšej podoby. „Ale mne to nevadí, mojou jedinou podmienkou, keď som mu festival odovzdával bolo, aby zostal zachovaný názov. Ten sa zachoval a ja som rád, že festival existuje,“ doplnil zakladateľ festivalu.



Festival Sám na javisku vznikol v roku 1995 v Trenčíne. Je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku a poskytuje priestor na prezentáciu žánrovo rozmanitých divadelných produkcií, ktorých dramaturgická koncepcia je postavená výlučne na divadle jedného herca.