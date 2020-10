Novú sériu relácie 3 pódiá odštartuje Zuzana Smatanová

RTVS vracia na obrazovky reláciu 3 pódiá, v ktorej hudobník Peter Bič neformálne komunikuje so svojimi hosťami na rôzne témy týkajúce sa ich hudobnej tvorby a života. Hlavným ťahákom relácie je hudobná produkcia hostí, ale aj spoločné hudobné vystúpenia.





Prvú epizódu novej série, v ktorej sa stretne Zuzana Smatanová s kapelou ElevenHill, so speváčkou Valentínou Vlkovou a basgitaristkou Laurou Jaškovou, odvysiela verejnoprávna televízia v piatok 16. októbra o 22:55 na Jednotke. TASR o tom informoval PR manažér Filip Púchovský.„Zmenili sme priestor, natáčame v štúdiách RTVS v Košiciach. Je to výborný priestor, čo sa týka zvuku a obrazu. Účinkujúci si to veľmi pochvaľovali," uviedol Bič k novej sérii relácie, ktorá mapuje aktuálnu známu aj nepoznanú hudobnú scénu predovšetkým na Slovensku, obohatenú aj o hostí z Českej republiky.„Mne samému sa to veľmi páčilo. Teším sa z umelcov, ktorí v tejto sérii budú účinkovať,“ poznamenal gitarista a skladateľ, ktorý sa 20 rokov aktívne pohybuje na česko-slovenskej hudobnej scéne.Presun relácie odohrávajúcej sa na troch pódiách v jednom priestore do Štúdia RTVS Košice komentoval aj jeho riaditeľ Jozef Puchala. Podľa neho sú v štúdiu po rekonštrukcii vytvorené dobré podmienky aj na produkcie takéhoto rozsahu.„Som veľmi rád, že hudobníci, umelci, kameramani, režiséri a ďalší ľudia z umeleckého a televízneho prostredia, ktorí sú z rôznych kútov Slovenska, majú šancu spoznať naše štúdio v jeho plnej novej kráse. Vieme, že živá a koncertná kultúra dnes naozaj neprežíva ľahké časy. Aj preto som rád, že v relácii pokračujeme a prispievame tým k pomoci našim hudobníkom," uzavrel Puchala.