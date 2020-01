V spolupráci s mnohými krčmármi, umelcami a organizátormi kultúrnych akcií po celom Slovensku prichádzame s iniciatívou Slovenská krčma. „Sme presvedčení, že väčšina návštevníkov krčiem na Slovensku nie sú rasisti a nestotožňujú sa s fašistickými názormi. Práve na ľudí z krčiem sa odvolával Robert Fico pri svojom schvaľovaní výrokov exposlanca Mazureka po jeho právoplatnom odsúdení Najvyšším súdom, keď povedal: „Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, môžu rovno orgány činné v trestnom konaní vojsť do ktorejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí, vrátane ležiacich psov, pozatvárať.“ Nesúhlasíme s delením občanov na kaviareň a krčmu. Chodíme do jedných aj do druhých a v krčmách i kaviarňach stretávame úžasných ľudí. Chceme ukázať, že Slovensko nie je rasistická krajina, a preto organizujeme festival Slovenská krčma. Akcia bude 4. – 16. februára v krčmách po celom Slovensku.“

Nižšie v správe nájdete zoznam krčiem a umelcov, ktorí sa zapojili bez nároku na honorár. Vstup na všetky koncerty v rámci festivalu Slovenská krčma bude zadarmo. Všetky informácie nájdete aj v hlavnom facebookovom evente s názvom Slovenská krčma: www.facebook.com/events/503461253626799

Až do 24. januára sa môžu pridať aj ďalší umelci a krčmy. V prípade záujmu či otázok nás kontaktujte na office@pohodafestival.sk.

Hor sa do krčiem!

Na festivale Slovenská krčma zahrajú:

52 Hertz Whale

Abusus

Aďa Bučková

B-Complex

Bad Karma Boy

Bez ladu a skladu

Billy Barman

Box

Bulp DJ set

Captain Slice

Dáša von Fľaša

DJ Džbán

Dorota Nvotová

Džumelec

Funny Fellows

FVLCRVM

Genuine Jacks

Ghetto Youths Sound

Got Blue Bals

Chór vážskych muzikantov

Jozef Lupták

Kuca-Paca

Les Myzérables

Marhule

Matwe Drappenmädchenfeller

MENRVA

Modré hory

Nina Rosa

Orchester Worchester

Our Stories

Para

Pii Jem

Pokyman

Prach

Queer Jane

Raptor Koch

Raz-2-Try

Rozpor

Says

Siroty

Sisa Fehér

Small Town Life

Space Cats

Stroon

Supa

Šmox

The Rising Sign

The Wilderness

The Youniverse

Trilobeat

Uhol dopadu

Vec & Škrupo + Tono S

Veľká potreba

Vločka

Vrbovskí víťazi

Vydrapená Bužírka Punk System

Wychytawacs

Zverina

Živé kvety

Uvidíte ich v týchto krčmách: