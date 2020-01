OCEŇOVANÝ SLOVENSKÝ FILM NINA VYCHÁDZA NA DVD

Zatiaľ posledný film Juraja Lehotského NINA, ktorý mohli diváci vidieť v slovenských kinách v roku 2017 a má za sebou úspešnú púť po zahraničných festivaloch, teraz vychádza na DVD.

Nina je 12-ročné dievča, ktorej život sa otriasa v základoch. Otec a mama sa rozvádzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa jej rozpadá pred očami. Rodičia tvrdia, že chcú pre ňu len to najlepšie, ale akoby mysleli len na seba. Nina im nerozumie, cíti sa opustená a oklamaná – nie je už takmer nič, čomu by mohla veriť. Jedinou istotou

v jej svete je plávanie – dáva jej pocit pokoja a nahrádza všetko, čo jej doma chýba. Keď je však ohrozená jej účasť na plaveckých pretekoch, rozhodne sa pre radikálny ťah.

„Sme radi, že náš film vychádza na DVD, možno je to jedna z mála posledných možností, ako túto snímku opäť priblížiť k divákovi. Veríme, že je to dôležitý a potrebný film,“ povedal režisér Juraj Lehotský, ktorý mal túžbu nakrútiť citlivý ponor do detského myslenia, konfrontovaný so svetom dospelých, v momentoch, keď rodina zažíva „malú smrť“ a dieťa sa stáva rukojemníkom v zložitých vzťahoch rodičov.

OFICIÁLNY SLOVENSKÝ TRAILER K FILMU NINA

„V súčasnosti sa stáva akousi bežnou vecou, že dieťa prestane mať jednu rodinu, jeden pevný základ a jeden domov. Začína žiť dva životy v dvoch domovoch, oddelene u mamy a otca. Ako to však prežíva? Ako sa cíti? Častokrát sa na to pozeráme len vlastnými, dospeláckymi očami. Preto som chcel vplávať do života dieťaťa, pochopiť ho a prežiť jeho pocity v neľahkom období rozchodu vlastných rodičov,“ vysvetlil Juraj Lehotský. „Dúfame, že vďaka nášmu filmu dokážeme pomôcť aspoň jednému “stratenému“ dieťaťu, možno s podobným osudom ako naša filmová Nina,“ dodal režisér.

V hlavnej postave otca sa predstavil herec Robert Roth, ktorý za túto úlohu získal národnú filmovú cenu Slnko v sieti aj ocenenie IGRIC. Rolu matky stvárnila tanečníčka a choreografka Petra Fornayová, komplikovanú úlohu hlavnej hrdinky Niny zahrala Bibiana Nováková, ktorú režisér objavil na kastingu ako 11-ročnú.

„Keď si film pozrú dospelí, mal by ich upozorniť na to, aby sa nezamýšľali len nad tým, čo je to dobré len pre nich, ale aj, čo je dobré pre dieťa,“ povedala Bibiana Nováková, ktorú prestížny americký filmový portál IndieWire po svetovej premiére snímky na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch nazval prelomovou hviezdou na aktuálnej festivalovej scéne.

Film NINA do svojho oficiálneho výberu zaradili aj prestížne á-čkové festivaly: po Karlových Varoch zamierila snímka na festival do Toronta, z Varšavy si odniesla Cenu medzinárodnej filmovej kritiky FIPRESCI a z Káhiry Bronzovú pyramídu. NINU premietli aj na festivaloch v Linzi, Cottbuse, Sao Paule, Stockholme, Plzni, Arave a ďalších miestach.

Film Nina si možno zakúpiť na DVD v sieti Martinus, v bratislavských predajniach Artforum a Klapka a objednať online prostredníctvom internetovej stránky filmu www.ninafilm.com

Do slovenských kín vstúpila NINA 21. septembra 2017 v distribúcii spoločnosti Film Europe Media Company. Hneď po svetovej premiére zaujala aj zahraničný trh a pod krídla si ju v medzinárodnom filmovom prostredí vzala francúzska spoločnosť Alpha Violet, v ktorej katalógu sú aj snímky ocenené napríklad na festivale

v Cannes.