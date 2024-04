Festival Starmus odštartuje veľkolepý koncert hudobníka Jeana-Michela Jarreho, pripojí sa k nemu aj gitarista Queenu (video+foto)

Vystúpi aj gitarista z Queen

11.4.2024 (SITA.sk) - Siedmy ročník festivalu Starmus odštartuje veľkolepým koncertom francúzsky hudobník a skladateľ Jean-Michel Jarre. Predstaví sa s koncertom Bridge from the Future, ktorý je špeciálne navrhnutý pre túto príležitosť.Ako informovali organizátori festivalu, hudobník sa súčasne stane aj členom Advisory Board festivalu Starmus. V spolupráci so spoločnosťou Eset festival prinesie šesť dní plných vedy a hudby vďaka svojmu Starmus Camp & City program.Festival sa bude konať v Bratislave od 12. do 17. mája a vystúpi na ňom aj vizionárska umelkyňa Laurie Anderson a medzi hlavných hostí patrí aj skupina The Offspring a spevák Tony Hadley.Organizátori na štvrtkovej tlačovej besede priblížili detaily o podujatiach Starmus Camp & City program. Festival otvorí legendárny priekopník elektronickej hudby Jean-Michel Jarre, ktorého koncert je strhujúcou oslavou ľudskej vynaliezavosti a umeleckého prejavu.Na pódiu sa k nemu pripojí aj legendárny gitarista skupiny Queen a spoluzakladateľ festivalu Starmus Brian May. Diváci si počas koncertu užijú aj vizuálnu šou pri Moste SNP.„Toto veľkolepé podujatie, ktoré verejnosti prináša spoločnosť Eset, má ambíciu poukázať na silu hudby prekonávať hranice a podnecovať predstavivosť," uviedli organizátori a spresnili, že koncert sa uskutoční v areáli výstaviska Incheba pri Moste SNP a bude zadarmo prístupný verejnosti.Ako uviedol spoluzakladateľ festivalu Garik Israelian, Starmus po prvýkrát upriamuje pozornosť na planétu. Ako spresnil, cieľom je, aby bola verejnosť vnímavejšia k dôležitým otázkam doby a planéty.„Niet pochýb o tom, že odštartovanie tejto špeciálnej edície takým veľkolepým predstavením, akým je Bridge from the Future, tento cieľ dosiahne," dodal Israelian.Jarre uviedol, že tak, ako pokračujeme v učení sa z minulosti, mali by sme dnes načúvať budúcnosti.„Byť vnímaví a pozorní k prichádzajúcim signálom. Prelomové objavy a riešenia vo všetkých oblastiach už tam niekde v budúcnosti existujú a čakajú na nás, aby sme ich našli. Naším poslaním ako umelcov, vedcov, podnikateľov a občanov je zapojiť sa a aktivovať pokrok pri vytváraní mosta z budúcnosti. To je posolstvo festivalu Starmus," zdôraznil Jarre.Svoje nadšenie z festivalu a z koncertu vyjadril aj Brian May. Generálny riaditeľ spoločnosti Eset Richard Marko priblížil, že vybraná lokalita koncertu s kulisou Mosta SNP aj ikonické UFO slúžia ako metaforický most medzi minulosťou a budúcnosťou.„Vystihuje kontrast ér. Na jednom konci stojí historické centrum Bratislavy a na druhom retro-futuristický monument UFO. Podobný kontrast vidíme aj v príbehu spoločnosti Eset," uviedol Marko a dodal, že pokrok je možný len vďaka vede.Program koncertov a prednášok dopĺňa aj vedecký tábor Starmus Camp, ktorého cieľom je podnietiť zvedavosť a inšpirovať novú generáciu vedcov.„V spolupráci s univerzitami a partnermi ponúkne vedecký tábor inovatívne výstavy, pohlcujúce zážitky a dynamický sprievodný program," priblížili organizátori.Starmus Camp sa bude konať na Hlavnom námestí v Bratislave od 12. do 17. mája. V rámci Starmus City Program na účastníkov čaká viac ako 20 exkluzívnych prednášok a vzdelávacích iniciatív. Na univerzitách budú prebiehať prednášky renomovaných odborníkov a výskumníkov.