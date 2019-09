Festival svetla a tieňa v Trnave zhasne a rozsvieti Kapitulskú ulicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Trnava 18. septembra (TASR) – Po štyroch rokoch konania sa Festivalu svetla a tieňa v Banskej Bystrici pridáva festival ďalšie miesto, a to Trnavu. V piatok (20. 9.) večer sa rozžiari tamojší park na Kapitulskej ulici a zhasne osvetlenie Baziliky sv. Mikuláša. Návštevníci sa od 19.30 do 24.00 h budú môcť pohybovať medzi múzeom, synagógou, hradbami, Mikulášskym námestím, kde ich na desiatich stanovištiach budú čakať inštalácie, projekcie či tanečníci. Informovala o tom projektová manažérka podujatia Ivana Rebrová.Témou festivalu je "spoj".uviedla. Festival organizuje občianske združenie TRAKT v spolupráci s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom a má zámer priniesť osvetu prostredníctvom súčasného umenia, diskusií a propagácie hodnotných diel. Za bazilikou pri hradbách sa napríklad budú môcť diváci zapojiť štrnganím kľúčov do búrania múru, projektovaného na mestské hradby.uviedla Rebrová. Doplnila, že podujatie otvorí skladba nedávno zosnulého slovenského konceptuálneho a multimediálneho umelca Milana Adamčiaka.dodala.