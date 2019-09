Zámocká záhrada v Hlohovci ožije multižánrovým hudobným festivalom Hudba mestu Foto: Bw pictures/Erik Knotek ml Foto: Bw pictures/Erik Knotek ml

Lístky na festival je možné zakúpiť v predpredaji , tiež v PNS stánku v Dome služieb alebo v Info centre MKC Hlohovec. Cena vstupenky je 5 €.

Hlohovec 18. septembra (OTS) - Zámockou záhradou v Hlohovci sa budú túto sobotu ozývať tóny tých najrôznejších hudobných žánrov. V platanovom parku sa bude konať druhý ročník hudobného festivalu Hudba mestu, ktorý svojou hudobnou skladbou ulahodí každému. Orchester vystriedajú tóny reggae a chýbať nebudú ani balkánske či mexické rytmy.Festival Hudba mestu sa už po druhýkrát uskutoční na jednom z najobľúbenejších miest v Hlohovci, v Zámockej záhrade. Platanový park dýcha v noci neobyčajnou atmosférou, čo vytvára v kombinácii s hudobnou kulisou skutočne čarovnú atmosféru. „“ uvádza organizátor festivaluHoci program festivalu začína až popoludní, organizátori otvoria jeho brány už o 11. hodine dopoludnia. Návštevníci budú mať až do popoludnia možnosť vychutnať si piknik priamo pod platanmi, a to úplne zadarmo. Program začne o 16:30, kedy vystúpením známej zábavnej dvojicepoteší najmenších návštevníkov. Prostredníctvom chytľavých piesní sa deti nielen zabavia, ale aj niečo užitočné naučia. Hudobné vystúpenia odštartuje. Ide o teleso so 40-ročnou tradíciou, ktorému sa ako jedinému neprofesionálnemu orchestru zo Slovenska podarilo získať 1. miesto v kategórii sláčikových orchestrov na medzinárodnom hudobnom festivale v Belgicku.Vo večerných hodinách vystúpi na festivale kapela, známa aj pod skratkou PPE. Kapela, ktorá spočiatku vznikla ako jednorazový hudobný projekt v Košiciach prerazila doma i v zahraničí. Za všetko hovorí trojnásobné ocenenie Koncertná kapela roka, niekoľko vystúpení na festivale Pohoda a štyri štúdiové albumy. Milovníkov reggae štýlu dozaista poteší vystúpenie, ktorí sú na slovenskej hudobnej scéne už 10 rokov. Za ten čas stihli vydať štyri albumy, natočiť dokument o jamajskej hudbe a vystúpiť na festivale Pohoda. Tentokrát potešia návštevníkov hlohovského festivalu Hudba mestu.Headlinerom večera bude charizmatická dvojica, ktorá návštevníkom predvedie svoju energickú a hudbou nabitú show. Za 11 rokov sa vypracovali na jedných z najžiadanejších DJ-ov na Slovensku i v Čechách, a to najmä vďaka jedinečnej kombinácii rôznych hudobných štýlov. Malalata vám predvedie dokonalé spojenie balkánskych, rómskych, kubánskych a mexických rytmov tak, že nebudete vedieť prestať tancovať.“ uzatvára organizátor festivalu.