Festival Svetový Deň Cirkusu 2023

CirkusKus artisti a deti, Cyrwheelista Yann Szuter z Francúzska, aerialisti Georgina Cassels a Dorottya Podmaniczky z Budapešti, z Rakúska slackline-artista Florian Kalaivanan, žonglérka-tanečnica Marielle Ameganvi a žonglér Karl Englhofer, najobľúbenejší klaun na Slovensku Ľuboš Zalibera, Fire Jokers z Českej republiky a samba orchester Campana Batucada vystúpia počas festivalu Svetový deň cirkusu 2023.

Festival sa už tradične začína piatkovým Galavečerom v Karloveskom Centre kultúry. Potom sú všetci pozvaní ísť von na Ohnivú noc sprevádzanú rytmami bubnov samba orchestra Campana Batucada. Počas soboty a nedele sa budú konať žonglérske, (vzdušné) akrobatické a balančné (rovnovážne) workshopy s domácimi aj medzinárodnými lektormi. Zároveň je v kultúrnom dome a okolí sprievodný program pre rodiny s deťmi vrátane vystúpenia klauna Ľuboša o 14:30 a rozprávky o klaunovi Malom Bobovi. O 18:30 workshopy skončia a začne predstavenie Yanna Szutera „Something Wants to Collapse“, po ktorom nasleduje Open stage, kde majú návštevníci festivalu možnosť predviesť svoje najlepšie triky na pódiu.

Festival Svetový deň cirkusu sa tento rok uskutoční už po 11. raz. Svetový deň Cirkusu založili zakladatelia CirKusKusu v roku 2002, teda ešte predtým, ako hlavný organizátor CirKusKus oficiálne existoval. Podujatie bolo zamýšľané ako príležitosť na stretnutie s inými umelcami, spoločný tréning a oslavu oficiálneho Svetového dňa cirkusu. Tieto ciele zostávajú aktuálne aj dnes.

Galavečer - PI 14.4 o 18.00 hod

Galavečer je varieté s 8 krátkymi cirkusovými predstaveniami. Deti CirkusKus, ktoré počas roka trénovali na toto predstavenie, budú mať premiéru na tému Petra Pana. Medzi ďalších vystupujúcich patria Marielle Ameganvi, rakúska cirkusová umelkyňa s jedinečným štýlom, ktorý spája žonglovanie a tanec. Jej počin Lost & Found je cestou cez emócie, ktorá prichádza s veľkými, ale aj malými zmenami. Karl Englhofer alias Crispy Carlito jednoducho miluje flow pohyb v kombinácii s žonglovaním akéhokoľvek druhu. Jeho počin Carlito & Stuf bude presne taký. Milana je majsterkou Ukrajiny vo vzdušnej akrobacii. Špeciálne pre túto príležitosť vytvorila v spolupráci s Helenou Škovierovou sólo na aerial hoop. Kvalita vzdušného pohybu Georginy Cassels bola opísaná ako klasická a romantická. Zatiaľ čo sa krúti za očarujúceho vokálu Jacqua Brela, ktorý spieva o „Les Maraquise“, jej kúsok na popruhoch je inšpirovaný iným miestom v inom čase. Dorottya Podmaniczky je súčasná maďarská tanečnica a aerialistka. Predstaví svoje sólo „Deep Outside“, čo je súčasný vzdušný tanečný kúsok o vznášaní sa v hlbokom chladnom priestore. Ľuboš Zalibera nám cez veľké mydlové zvončeky vysvetlí celý svet – alebo nám to aspoň sľúbil. Silvia Grachová zo Slovenska & Yann Szuter z Francúzska sa stretli a hneď to klaplo. Spoznávate ten pocit? Svoj príbeh porozprávajú v Colliding Stories, ich rozpracovanom tanečnom diele. Florian Kalaivanan už raz vystupoval na festivale Svetového dňa cirkusu v roku 2018, tentoraz sa vráti so svojim sólom so žonglérskymi kruhmi, pričom bude balansovať na slackline.

FireNight - PI 14.4 o 20.00 hod

V piatok večer rozžiaria priestor ihriska pri Karloveskom Centre Kultúry žongléri s ohňom za sprievodu samba orchestra Campana Batucada. Fire night je miesto kde žongléri môžu v bezpečnom prostredí trénovať aj predvádzať svoje zručnosti s ohnivým náradím a ukázať divákom radosť zo skrotenia tohoto divokého živlu. Zažonglovať s ohňom si môžu všetci účastníci festivalu, ktorí majú skúsenosti s ohnivým žonglovaním/točením. Na bezpečnosť účastníkov budú dohliadať Firejokers z Prahy, ktorí podobné akcie organizujú po celej Európe.

Workshopy - SO 15.4 od 9.00 do 18.00 a NE 16.4 od 9.00 do 13.00 hod.

Počas víkendu sa vystrieda okolo 30 workshopov. Medzi workshopmi bude Dancing with a Cyr Wheel od Yanna Szutera, Funky Stojky od Crispy Carlito, Fúzia Pohybu a Hudby s Jednou Kuželkou od Marielle Ameganvi, Slackline od Slovenskej slacklinovej asociácie, Passing bez kaskády od Rendolfa, Evening Yinka od Lucii Timárovej, Cigar Boxes pre začiatočníkov od Jána Šimka, Z ruky do ruky Martina "Sakyho" Sáka, Balans od Suzanne Verschueren, Netradičná vzdušná akrobacia od Heleny Škovierovej, Silk duo od Tete & Tami, Cirkusové hry od Eleny Kremnickej a Partner Poi od Eleny a Dejva. Workshopy budú v dvoch kategóriách: Masterclass a Kids.

Sprievodný program pre deti - SO 15.4 od 10.00 do 17.00 hod.

Nebudú chýbať cirkusové dielne pre deti, remeselné dielne, maľovanie na tvár a zipline. O 11:00 sa stretneme pri počúvaní cirkusových rozprávok o malom klaunovi Bobovi. Popoludní o 14:00 predvedie svoje fantastické cirkusové predstavenie pre deti klaun Ľuboš.

Predstavenie “Something Wants to Collapse” — Yann Szuter (FR) - SO 15.4 od 18.30 do 19.15

Yann Szuter je tanečník samouk z Marseille, ktorý zo zvedavosti začal experimentovať s Cyr Wheel. Jeho predstavenie „Something wants to collapse“ je dialógom s gravitáciou. Snubný prsteň vložený priamo medzi Zem a nebo; medzi vnútrom a vonkajškom, kontrakciou a expanziou, introspekciou a kontaktom s ostatnými.

Open Stage 15.4 od 20.00

Počas open stage si umelci vyskúšajú svoje nové triky pred publikom alebo ukážu svoje rozpracované diela. Je to príležitosť pre začínajúcich cirkusových umelcov ukázať sa na pódiu. Keďže prihlášky sú otvorené do 15.4. , zostavu vám zatiaľ prezradiť nemôžeme, no určite to bude večer plný prekvapení.

ŽongloŽúr (žonglérsky večierok) 15.4.2023 o 22:00 hod.

Spojiť párty a otvorený tréning na oslavu Svetového dňa cirkusu znie ako dobrý nápad, však!? Interaktívna svetelná inštalácia zaistí správnu atmosféru a efekty. O hudbu sa postarajú DJ Dejvo & Adam. Všetci žongléri aj nežongléri sú vítaní :) .

Vstupenky na Galavečer a „Something wants to collapse“ sú v predaji za 13 € dospelí, 6,5 € deti. Vstupenky na festival sú v predaji za 55 € dospelí, 25 € deti a zahŕňajú Galavečer, workshopy a medzinárodné predstavenie. goout.net/en/world-circus-day-festival-2023/szbmhfv/