Festival Sziget sa zabáva už šiesty deň

Hudobný festival Sziget 2018 v Budapešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť/Bratislava 13. augusta (TASR) – V maďarskej metropole Budapešť prebieha v týchto dňoch 26. ročník známeho festivalu Sziget. Ten patrí medzi najväčšie európske festivaly, sedemdňový maratón hudby a multikultúrnej zábavy začal v stredu 8. augusta. Podujatie ponúka 50 programových miest a pódií, na ktorých prebieha skoro 200 programov denne.Šiesty deň otvárala na hlavnom pódiu popoludní nemecká formácia Milky Chance. Táto partia mladých muzikantov na čele s Clemensom Rehbeinom vznikla v nemeckom meste Kassel v roku 2012, začínala ako dvojica a v súčasnej dobe sa sformovala do štvorčlennej zostavy. V októbri 2013 vydali debutový album Sadnecessary, ktorý sa dostal do štvrtej desiatky britského albumového rebríčka. S druhým albumom Blossom sa prihlásili v marci 2017. Skladba Cocoon z neho bodovala vo viacerých svetových rebríčkoch. V ich podaní to bola veľmi dobre využitá hodinka na hlavnom pódiu, fanúšikovia sa zabávali pri skladbách Stolen Dance, Down by the River, Flashed Junk Mink, Cocoon, Blossom, Clouds či Cold Blue Rain.Leto vrcholí aj v Budapešti, vonkajšia teplota bola 37 stupňov Celzia, na priamom slnku podstatne viac. Napriek tomu boli pred pódiom pri ich vystúpení tisíce zabávajúcich sa a tancujúcich fanúšikov.Nemeckú formáciu striedala dánska speváčka a textárka MO, vlastným menom Karen Marie Aagaard Orsted Andersen. Jej vystúpenie na Szigete malo špeciálnu príchuť, rodáčka z dánskeho mesta Ubberud oslávi práve 13. augusta na Szigete okrúhle 30. narodeniny. Túto speváčku poznajú aj slovenskí fanúšikovia, vystúpila pred pár rokmi na festivale Grape. Skratka MO, čo sú iniciálky jej mena, znamenajú v dánskej reči aj dievča alebo panna.V marci 2014 vydala debutový album No Mythologies to Follow, na október ohlásila vydanie druhého albumu Forever Neverland. Ohlasuje ho singlom Sun In Your Eyes, do setlistu zaradila viacero piesní z debutového albumu, medzi nimi Pilgrim, XXX 88, Don't Wanna Dance, Say You'll Be There či Walk This Way, pridala aj single Kamikadze, Final Song a Drum.Zelený ostrov sa po piatich festivalových dňoch pomaly mení na ostrov sivý a chodníky na prašné cesty ako na Divokom západe. Napriek tomu nálada graduje aj za podpory nealkoholických aj alkoholických nápojov. O jedno ani druhé nie je na Ostrove slobody núdza.Na druhom najväčšom festivalovom pódiu v stane A38 sa predstavil popoludní mladý, ešte iba 21-ročný škótsky spevák a skladateľ Lewis Capaldi. Na gitare sa učil hrať od deviatich rokov, o tri roky neskôr už spieval v škótskych krčmách. V októbri 2017 vydal debutovú EP platňu Bloom. Z nej ponúkol skladby Fade, Bruises, Mercy a Lost On You.