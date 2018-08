VIDEO: Sledovali sme poslednú rozlúčku s hercom Stanom Dančiakom

Slovenská verejnosť sa v pondelok lúči so zosnulým dlhoročným členom Činohry Slovenského národného divadla (SND) Stanom Dančiakom. Známy herec, rozprávač a improvizátor zomrel v sobotu 4. augusta vo veku 75 rokov.Posledná rozlúčka sa uskutočnila v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Sledovali sme ju ONLINE.

Nad pódiom sa zatiahla čierna opona. Skončila sa posledná rozlúčka s hercom Stanislavom Dančiakom.

Prichádza rodinný priateľ a Dančiakov spolužiak. "V tvojich očiach som vždy videl to, čo mi pripomínalo naše detstvo a mladosť, ten zvláštny jas sa stratil kvôli tvojej chorobe..." skonštatoval a následne poďakoval Dančiakovej manželke za starostlivosť."S tebou odišla časť môjho detstva a časť môjho herectva. Zbohom," ukončil svoj prejav.Hostia sledujú fotografie z rodinného albumu Dančiakovcov.Za mladšiu generáciu hereckého súboru sa prihovára. Spomína ako mu Dančiak pomáhal v jeho hereckých začiatkoch, ako mu prezradil, že stráca zrak. Poďakoval mu za to, že ho mohol spoznať zblízka "cez tvoju ruku".Ďalšie zostrihy sú sprevádzané piesňou What a Wonderful World."Keď sa človek smeje, nestarne. Ďakujem, že si mi predĺži život," skonštatoval vo svojom prejave režisér a scenáristaStanislav Dančiak sa naposledy na divadelných doskách predstavil v inscenácii Aj kone sa strieľajú.Na pódiu znie pieseň Do batôžka v podaní Daniela Fischera.Hostia teraz sledujú zostrih postáv zosnulého herca.Božidara Turzonovová upriamila pozornosť na nezabudnuteľnú komiku Stana Dančiaka. Nezabudla pripomenúť aj jeho rodinu, ktorá ho podporovala v ťažkých časoch.

Na snímke vľavo pri príhovore herečka Božidara Turzonovová počas poslednej rozlúčky s členom Činohry SND Stanom Dančiakom v novej budove SND 13. augusta 2018 v Bratislave.

Priestor na rozlúčku dostala herečka"Odchádza nezabudnuteľný. Zbohom a dovidenia," zakončuje Jamrich.Jamrich ocenil Dančiaka nielen ako herca, ale aj aktívneho občana. Prečítal tiež list od Dančiakovej dcéry Zuzany.Slovo má, člen Činohry SND a kolega zosnulého S. Dančiaka.

Z poslednej poslednej rozlúčky s členom Činohry SND Stanom Dančiakom v novej budove SND 13. augusta 2018 v Bratislave.

"Mal talent prepašovať do textu repliku, ktorá sa dotýkala aktuálnej spoločenskej situácie, mala hlavu a pätu a samozrejme vtipnú pointu," spomína Vajdička. "Česť jeho pamiatke," ukončil svoj prejav.



Poslednú rozlúčku vysiela naživo televízna Jednotka RTVS.



"Odišla osobnosť divadla, ktorá mala vždy, čo povedať," začal svoj príhovor Vajdička. Spomína aj nedávno zosnulého Mariána Labudu, s ktorým Dančiak zakladal legendárne divadlo Divadlo na Korze.



Hosťom sa prihovorí Michal Vajdička, riaditeľ Činohry SND.



Čestnú stráž pri truhle držia Dančiakovi kolegovia - Kamila Magalová a Karol Čálik.



"Veľa svetla si rozdal. Až tak veľa, že pre teba z neho už nezvýšilo," zaznelo ďalej v Hubovom prejave. "Spi sladko," zakončil svoj prejav.Huba ocenil okrem Dančiakovho talentu aj jeho rodinu, ktorá "bola v jeho tme s ním". Spomenul tiež, že herec bol pripomínačom úsmevu.Na kolegu teraz spomína herecký kolega

Posledná rozlúčka so Stanom Dančiakom.

Začala sa posledná rozlúčka s hercom Stanom Dančiakom. Veniec nesie Čestná stráž prezidenta SR.

Profil herca Stanislava Dančiaka





Divadelný, filmový a televízny herec Stanislav (Stano) Dančiak si vďaka svojmu komediálnemu talentu, pohotovej improvizácii a dynamickému prejavu získal priazeň divadelného i filmového publika a televíznych divákov.



Stano Dančiak sa narodil 26. októbra 1942 v Bratislave v rodine kriminalistu. Záujem o dramatické umenie prejavil už na základnej škole, ako chlapec účinkoval v Detskej dramatickej rozhlasovej skupine. Okrem toho aktívne pestoval niekoľko športov, venoval sa futbalu, hokeju aj behu. Zmaturoval na Strednej zdravotníckej škole v odbore zubný laborant. Herectvo vyštudoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.



Po absolutóriu účinkoval jednu sezónu v bratislavskom Slovenskom národnom divadle (SND). Počas dvojročnej základnej vojenskej služby pôsobil vo Vojenskom umeleckom súbore. Následne sa vrátil do SND, kde dal aj s priateľmi výpoveď a spolu založili populárne Divadlo na Korze. V ňom účinkoval od roku 1969 až do jeho zatvorenia v roku 1971. Potom nastúpil do bratislavského Divadla Nová scéna, kde pôsobil 20 rokov. Od roku 1990 pracoval v Činohre SND.



Obsadzovaný herec si získal priaznivcov nielen na divadelných doskách, ale aj v množstve filmov. Z bohatej filmografie Stana Dančiaka možno spomenúť rozprávku Zločin slečny Bacilpýšky (1970), historickú snímku Skrytý prameň (1973), kultovú komédiu Sebechlebskí hudci (1975), životopisnú drámu Svědek umírajícího času (1990), film Rivers of Babylon (1998) alebo drámu Dážď padá na naše duše (2002).



Na televíznych obrazovkách zaujal napríklad v tituloch Jožko Púčik a jeho kariéra (1983), Veľká rošáda (1988), Rozmar starej dámy (1990), Pod vládou ženy aj na svitaní (1993) alebo Kráľovská hra (1999). S Mariánom Zednikovičom vytvoril nezabudnuteľnú dvojicu v minigroteskách Lord Norton a sluha James (2002). Zahral si napríklad aj v známych seriáloch Lekár umierajúceho času (1983) a Alžbetin dvor (1986).



Predstaviteľ desiatok divadelných a filmových postáv sa zapísal do pamäte divákov aj ako výrazný dabingový herec. Svoj charakteristický hlas prepožičal inšpektorovi Derrickovi z rovnomenného nemeckého seriálu (1974), chlpáčovi Alfovi z planéty Melmak v populárnom americkom televíznom seriáli Alf (1986) a nahovoril aj animovaný televízny seriál Zbojník Jurošík (1991).



Stano Dančiak získal cenu Zväzu slovenských spisovateľov a dramatických umelcov. Z rúk prezidenta Slovenskej republiky si v roku 2003 prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. V roku 2011 bol uvedený do Siene slávy počas galavečera televíznej diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky (OTO).