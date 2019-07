Festival The Legits Blast: legenda Hip Hopu, ale i tanečník Madonny

The Legits Blast Foto: The Legits Blast/Vladimir Lorinc The Legits Blast Foto: The Legits Blast/Vladimir Lorinc

Banská Bystrica 16. júla (OTS) - Medzinárodný festival s príchuťou pravého Hip Hopu privíta v Banskej Bystrici návštevníkov z celého sveta už budúci víkend. Keďže ide o oslavu 10. výročia vzniku festivalu, aj tento ročník bude silný na mená, ktoré sa postupne predstavia na niekoľkých stageoch. Medzi hodnotiacimi ikonami tanečnej scény sa predstaví aj tanečník skupín Missy Elliot, Limp Bizkit či Madonny, a na koncertnom Orange stage-i sa v sobotu večer predstavia raperi Masta Ace a Pharoahe Monch.Organizátori festivalu The Legits Blast si tento rok pripravili aj niekoľko narodeninových prekvapení. ,,Naši návštevníci boli doposiaľ zvyknutí na tradičné koncepty, medzi ktoré sa radia projekty Outbreak Europe, Undisputed, Hasta La Muerte Anniversary a iné. Súčasťou programu boli aj sprievodné aktivity, medzi ktoré sa v minulých rokoch radili aj štvrtkové tanečné workshopy či párty, na ktorých mali tanečníci možnosť spoznať svoje idoly z úplne iného uhla pohľadu. Medzi návštevníkmi to vyvoláva vysoký záujem a preto sme sa v takomto programe rozhodli pokračovať aj tento rok,“ hovorí o programe, jeden z organizátorov podujatia.Už vo štvrtok večer, v priestoroch bystrického Urban Spotu, rozbalia usporiadatelia prvý darček pre všetkých ortodoxných Hip Hoperov. Vo večerných hodinách prebehne diskusia s interpretom Masta Aceom a tanečníkom Mr.Wigglesom, ktorý si zatancoval aj v klipe kráľovnej popu – Madonny. ,,Vďaka týmto diskusiám majú návštevníci festivalu jedinečnú možnosť "dotknúť sa hviezd“, a to z bezprostrednej vzdialenosti. Veríme, že aj vďaka tejto diskusii si naši fanúšikovia z festivalu odnesú jedinečné zážitky,“ dodávaO unikátnu atmosféru sa v sobotu večer na Orange stage-i postupne postarajú interpreti z domácej, prevažne však zo zahraničnej scény. Medzi inými tu vystúpi Kelso (SK), Blabbermouf z Holandska, či Luxe z Francúzska. Vyvrcholením programu budú vystúpenia Američanov Masta Ace a Pharoahe Monch, ktorý má na konte zaujímavé spolupráce so skupinou Linkin Park či s legendárnym Eminemom.