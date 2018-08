Festival v Starej Ľubovni je venovaný Židom a karpatským Nemcom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Stará Ľubovňa 17. augusta (TASR) – Po siedmy raz sa v meste Stará Ľubovňa odohráva Komunitný festival súčasného divadla a umenia (UM UM). Dramaturgia celého multižánrového podujatia je postavená na skúmaní možnosti prepojenia súčasného umenia s históriou a tradíciami multietnického regiónu horného Spiša. Uviedol to jeden z organizátorov podujatia Martin Jakubčo s tým, že festival je venovaný divadlu, hudbe a výtvarnému umeniu a jeho cieľom je ísť priamo za divákom.„Máme taký dramaturgický plán na päť rokov, pred dvoma rokmi sme sa venovali českej menšine, vlani to boli Rusíni, tento rok sú to Židia a karpatskí Nemci. Budúci ročník bude venovaný Rómom a o dva roky sa chceme pozrieť na Poliakov a Maďarov,“ priblížil Jakubčo. Organizátori si počas týchto ročníkov robia akýsi vlastný výskum o tradičnej kultúre, histórii a etnológii a na jeho základe vznikajú tri umelecké sympóziá - divadelné, hudobné a výtvarné.Siedmy ročník festivalu UM UM vo svojom trojdňovom (17. – 19.8.) programe predstaví štyri autorské umelecké projekty vychádzajúce z tradícií a histórie miestnych Židov, karpatských Nemcov a Slovákov. Predstaví sa v nich 20 medzinárodných umelcov. Tí si pripravili predstavenie s prvkami imerzívneho divadla Svadba, ktoré sa bude konať na Námestí svätého Mikuláša a na železničnej stanici, a to pod vedením Mariky Smrekovej, zakladateľky festivalu. „Hudbu do tohto predstavenia, sound design do pripravovanej audio walk a tiež koncert imaginárneho folklóru pripravia umelci z hudobného sympózia pod vedením skladateľa a hudobníka Eliu Morettiho,“ doplnil Jakubčo, ktorý povedie výstavu súčasného výtvarného umenia Symposium Pictum ako štvrtý autorský projekt festivalu v spolupráci s kurátorom Adamom Vrbkom.Program festivalu bude doplnený o dve divadelné predstavenia vybrané na základe otvorenej výzvy. Sú nimi inscenácia To je on Divadla mladých Kalorik a Eldorado z Bánoviec nad Bebravou a inscenácia Židovka divadelného súboru Columba z Topoľčian. „Obom inscenáciám, podobne ako festivalu, predchádzal výskum a sú dokumentárneho charakteru so snahou poukázať na pravdy slovenskej minulosti,“ upozornil Jakubčo s tým, že pripravené sú aj festivalové premietania venované trom tematickým filmom z obdobia po druhej svetovej vojne – Ida, Sanatorium na věčnosti a Habermannův mlýn.Organizátorom festivalu je občianske združenie (OZ) UM UM spolu s OZ Naša Ľubovňa, miestnym centrom voľného času, Ľubovnianskou knižnicou, ďalšími partnermi a mestom Stará Ľubovňa, obcami Chmeľnica, Hniezdne, Ľubovnianskym múzeom a Gymnáziom Terézie Vansovej. Podrobné informácie o programe nájdu záujemcovia na stránke www.umumfestival.com.