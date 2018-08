Nový trestný zákonník vyvoláva obavy o slobodu tlače v Nepále

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káthmandu 17. augusta (TASR) - Nepál zaviedol v piatok nový trestný zákonník, na základe ktorého bude zdieľanie tajných údajov postihnuteľné väzením. Toto opatrenie vyvolalo znepokojenie medzi novinármi, ktorí tvrdia, že nová legislatíva by mohla umlčať tlač, uvádza denník The Kathmandu Post.Miestne médiá varovali, že vláda pod vedením komunistov, ktorá preukázala narastajúcu nevôľu tolerovať disent, by mohla tento nejasne formulovaný kódex zneužiť na umlčanie svojich kritikov.Nové zákony stanovujú, že zverejňovanie súkromných informácií, nahrávanie zvukových záznamov či zhotovovanie fotografií bez súhlasu je trestateľné tromi rokmi za mrežami a pokutou. Publikovanie obsahu, ktorý priamo alebo prostredníctvom satiry poškodzuje reputáciu osoby, takisto spadá pod rovnakú sadzbu.vyhlásilo vedenie Federácie nepálskych novinárov (FNJ). Popredný nepálsky politický karikaturista Rádžéš KC upozornil, že nové zákony posúvajú krajinu smerom k autoritatívnemu režimu.vyhlásil Rádžéš KC, ktorého karikatúry sa pravidelne objavujú v novinách.Denník The Kathmandu Post v tejto súvislosti vyzval vládu, aby znovu uvážila zavedenie týchto zákonov, ktoré sú formulované spôsobom poskytujúcima mohli by byť použité ako prostriedok na stíhanie novinárov, píše sa v editoriáli zmieneného periodika.Nepálsky mediálny sektor prežíva rozkvet od zvrhnutia monarchie, ku ktorému došlo pred desaťročím po brutálnej občianskej vojne. V krajine odvtedy vznikli desiatky novín a spravodajských kanálov.Nová ústava schválená v roku 2015 zakotvuje právo na slobodu tlače a zakazuje cenzúru správ, ktorá bola počas monarchie bežná. Tomuto himalájskemu štátu však napriek tomu podľa organizácie Novinári bez hraníc patrí na indexe slobody tlače spomedzi 180 krajín iba 106. miesto. Nepálski novinári čelia zastrašovaniu a zatýkaniu, predovšetkým vtedy, keď podávajú správy o problémoch, ktoré vláda považuje za ohrozenie národnej jednoty.