Festival Žákovic Open privíta fanúšikov už tento víkend

Rodinný festival Žákovic Open v malebnom prostredí Bošáckej doliny je pripravený, Trenčianske Bohuslavice budú 29. a 30. júla žiť hudbou. Areál organizátori sprístupnia v piatok 29. júla o 15. hodine. Dve hodiny nato štartuje hudobný program.



"Je to už 22. ročník festivalu a pre mňa je to veľmi radostné, že sa nám ho darí robiť už toľko rokov vďaka našim fanúšikom, ľuďom z Bošáckej doliny, ako aj našim partnerom. Najskôr to bolo kamarátske stretnutie kapiel, ale že to môže dosiahnuť toľko ročníkov, by ma nikdy nenapadlo. Som rád, že sa veci vrátili do normálu a že tento pocit po dvoch rokoch zažije aj náš festival. Tešíme sa, že sa opäť stretneme aj s tými návštevníkmi, ktorí sa nezmestili na festival v posledných dvoch rokoch," hovorí organizátor festivalu Tomáš Yxo Dohňanský.



Program festivalu je určený všetkým, bude to kombinácia rôznych hudobných štýlov. Otvorí ho skupina Random Choices, v priebehu dvoch dní sa predstavia skupiny Hex, Billy Barman, Medial Banana, Chiki Liki Tu-a, Žena z Lesoparku, Vetroplach, O.B.D. Toddler Punk, Cpt. Slice či Autodrom. Festival pripravil tento rok výnimočnú Poctu Mekymu Žbirkovi, ktorú príde osobne podporiť aj manželka Katka Žbirková. V špeciálnom koncerte pre Mekyho zahrajú hudobníci a speváci z kapiel Billy Barman, Chiki Liki Tua-a, Hex, Medial Banana, Para a Diego. Pozvanie prijali aj Emma Drobná a Laura Weng.



"Stanová dedinka sa nachádza oproti areálu festivalu, cez cestu a je zadarmo. Pripravili sme aj stanovú dedinku Extra, ktorá je umiestnená hneď vedľa pódia, takže ste priamo v centre diania. Parkovanie je zdarma, tak ako každý rok bude premávať aj kyvadlová doprava. V piatok zo stanice v Novom meste nad Váhom od 15. hodiny v 40-minútových intervaloch priamo do areálu a v nedeľu z areálu od 9. hodiny na stanicu v Novom meste nad Váhom v rovnakých intervaloch. A to všetko zadarmo,“ uzatvára Dohňanský.