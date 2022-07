Video: Desmod s Kulym vydáva novinku Chcem viac

Skupina Desmod na čele s frontmanom Kulym vydáva po viac ako roku novú skladbu s názvom Chcem viac. Skladba dostala aj príbehový vizuál, jeho režisérom je Pierre Lexis.





"O tom, kedy presne vyjde album, nechceme fanúšikom ešte sľubovať. Jedno však potvrdiť môžeme, a to že pracujeme na ďalších piesňach a veľmi sa z nich tešíme. Táto skladba vznikla spontánne v štúdiu, každý prispel svojou troškou, tak ako to Desmod robil vždy - je to spoločná tvorba. Okrem tvorby stíhame aj koncertovať a toto leto máme extrémne nabité, z čoho sa veľmi tešíme. Ale vôbec nám to nevadí, práve naopak, užívame si to. Dlho bola doba temna, tak teraz je to veľká eufória," hovorí líder kapely Mário Kuly Kollár.