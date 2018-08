Festivalové leto na Slovensku pokračuje

Ilustračná snímka. Foto: Pavol Karell Ilustračná snímka. Foto: Pavol Karell

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta – Fanúšikovia hudby a letných festivalov sa v týchto chvíľach začínajú schádzať na letisku v Piešťanoch, v Červeníku, Terchovej aj na Sninských rybníkoch. Začínajú festivaly Grape, Červeník, Terchovský budzogáň, Rock pod Kameňom a Rockfest Nitrianske Rudno 2018 Deviaty ročník populárneho festivalu Grape na piešťanskom letisku otvára brány o 12. hodine. O festival je veľký záujem, vstupenky sa vypredali pár dní pred jeho začiatkom. Program na hlavnom Grape pódiu otvorí skupina Walter Schnitzelsson na čele s gitaristom a spevákom Jozefom Rezníkom.Na multižánrovom festivale vystúpi v priebehu dvoch dní vyše 80 interpretov, z toho 26 zo zahraničia. Najväčšími hviezdami budú zahraniční hostia alt-J, Kodaline, Nick Murphy, Wilkinson, Lamb, Jungle, Wolf Alice, Modeselektor, Noisia alebo Oh Wonder. Z Čiech prídu osláviť 30 rokov účinkovania na hudobnej scéne Tata Bojs, Vypsaná fixa, Skyline, domácu scénu zastupujú Para, Trosky, Billy Barman, Fallgrapp, Chiki Liki Tu-A, Bad Karma Boy, Medial Banana, Tolstoys či Diego.Festival prináša aj zopár noviniek pre návštevníkov, vznikol nový open air tanečný stage v tvare majáka, ktorý bude zabávať ľudí od začiatku festivalu až do jeho konca prakticky bez prestávky. Pribudol jeden nový vstup, a to do stanového mestečka, aby mali ľudia plynulejší príchod a nemuseli čakať dlho pri hlavnej bráne.Červenícke slávnosti spevu, hudby a tanca vstupujú v tomto roku do 52. sezóny a opäť prinesú pestrý program. Na festivale 10. a 11. augusta v Amfiteátri Červeník neďaleko Hlohovca vystúpia IMT Smile, Tublatanka, Hex, Slobodná Európa, Peter Nagy & Indigo, Polemic, Marián Greksa, Vivetray, Symfobia, Bystrík Band, Chronic Sleepers, Malý princ či King Shaolin, z Českej republiky príde na festival skupina Jelen.Na festivale v Červeníku sa v priebehu niekoľkých rokov predstavila už celá slovenská špička aj viacero zahraničných kapiel, ktoré svoju slávu zažili v 70. a 80. rokoch, medzi nimi holandská George Baker a Pussycat, či anglickí Glitter Band, Right Said Fred, Hot Chocolate či Milli Vanilli.Do Amfiteátra Nad Bôrami v Terchovej mieria kroky fanúšikov rockovej scény, aby sa zabavili na 15. ročníku festivalu Terchovský budzogáň. Headlinermi jubilejného ročníka sú skupina Kabát a Lordi. Fínsky víťaz Eurovízie Lordi prinesie do Terchovej unikátnu audiovizuálnu šou. V priebehu dvoch dní zahrajú aj Caliber X, Slobodná Európa, Arzén, Karpina, Mad Frequency, Zóna A, The Paranoid, Konflikt či česká formácia Alkehol.Východ Slovenska zažíva riadny rockový prídel. Už vo štvrtok večer (9.8.) začal v rekreačnom areáli Sninské rybníky 16. ročník festivalu Rock pod Kameňom. V priebehu troch dní okrem domácich Inekafe, Harlej, Karpina, Ravenclaw, Gladiator, Tomáša Klusa, Indigo s Petrom Nagyom, Metropolis či Živá voda sa predstavia aj známe formácie Helloween, Dragonforce, Pretty Maids či Vice. V zostave účinkujúcich nechýba ani česká hviezda Kabát.