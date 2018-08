Mr. Bean označil Johnsonovo vyjadrenie o burkách za dobrý vtip

Rowan Atkinson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Rowan Atkinson, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 10. augusta (TASR) - Známy britský komik Rowan Atkinson sa zastal bývalého ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, ktorý sa na adresu žien nosiacich tradičné moslimské odevy zahaľujúce celé telo a tvár vyjadril, že vyzerajú ako poštové schránky a bankoví lupiči. Informovala o tom v piatok spravodajská televízia Sky News.Komik známy ako Mr. Bean či Čierna zmija (Blackadder) označil Johnsonove vyjadrenia z článku, ktorý v nedeľu uverejnil denník Daily Telegraph, za "vtipné"."Ako človek, ktorý si celý život užíva právo uťahovať si z náboženstva, si myslím, že vtip Borisa Johnsona o tom, že osoby nosiace burky a nikáby pripomínajú poštové schránky, je dobrý. Človek by sa mal ospravedlňovať len za zlé vtipy. Z toho vyplýva, že v tomto prípade ospravedlnenie nie je potrebné," uviedol Atkinson pre denník The Times.Johnson v článku uverejnenom v nedeľu v denníku Daily Telegraph uviedol, že ženy v burkách vyzerajú ako "poštové schránky" alebo "bankoví lupiči". Za to v súčasnosti čelí obvineniam niektorých svojich straníckych kolegov, že porušil kódex správania člena Konzervatívnej strany.Britská premiérka a Johnsonova stranícka šéfka Theresa Mayová svojho bývalého šéfa diplomacie v stredu vyzvala, aby sa za svoje výroky ospravedlnil, čo Johnson odmieta urobiť.