Feuz ovládol zjazd mužov na ZOH v Pekingu, dosiahol najväčší triumf svojej kariéry

7.2.2022 - Švajčiar Beat Feuz sa stal víťazom zjazdu mužov na zimných olympijských hrách v Pekingu. Na vyše trojkilometrovej trati "The Rock" v horskom stredisku Jen-čching dosiahol výsledný čas 1:42,69 min. a teší sa z najväčšieho triumfu svojej úspešnej kariéry. Feuz zdolal o 10 stotín sekundy senzáciu pretekov - Francúza Johana Clareyho, ktorý sa vo veku 41 rokov stal najstarším medailistom v pretekoch zjazdového lyžovania na zimných olympijských hrách v histórii.Dosiaľ ním bol Američan Bode Miller, ktorý v Soči 2014 bral bronz v super G ako 36-ročný. Bronzovú medailu si aktuálne vybojoval Rakúšan Matthias Mayer, ktorý za víťazom zaostal o 16 stotín sekundy. Mayer nadviazal na svoje zlaté medaily zo Soči 2014 v zjazde a Pjongčangu 2018 v super G.Tridsaťštyriročný Feuz skompletizoval zbierku medailí zo zimných olympijských hier, dosiaľ mal na konte striebro zo super G a bronz zo zjazdu z Pjongčangu 2018. Okrem toho je skúsený Švajčiar majster sveta v zjazde zo St. Moritzu 2017 a vo Svetovom pohári dosiahol v kráľovskej rýchlostnej disciplíne 13 víťazstiev plus získal štyri malé glóbusy za celkový sezónny triumf v tejto disciplíne.Tento zjazdársky špecialista má za sebou zrejme najkrajšie týždne v športovom aj osobnom živote. Narodila sa mu druhá dcéra, vyhral najprestížnejší zjazd Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli a napokon berie aj olympijské zlato. Dal si tým aj darček k 35. narodeninám, ktoré oslávi 11. februára."Náročné a veľmi tesné preteky. Neuveriteľné, že sa mi podarilo zvíťaziť. V momente mi prebehla v hlave celá moja kariéra, všetky vrcholy aj pády. Dnes (7. februára pozn. redakcie) vyšlo počasie, jasná obloha a žiadny vietor. Aj preto som sa dobre cítil na lyžiach. Všetko pozitívne sa stretlo. Povzbudilo ma aj nedávne víťazstvo v Kitzbüheli. Vyšlo mi to tam a to bol dobrý signál pred olympijskými hrami. Našťastie som si to udržal a teraz mám obrovskú radosť," uviedol Beat Feuz podľa portálu ORF.Na otázku, komu venuje najväčšie víťazstvo kariéry, odpovedal: "Venujem ho priateľke, ktorá sa doma sama stará o dve deti a ešte aj o to, aby som mal na štarte pretekov vždy čistú hlavu a mohol naplno riskovať. Už o 40 hodín budem doma a objímem sa so svojou rodinou. Veľmi sa na to teším."Strieborný Johan Clarey na margo svojej medaily v neskorom športovom veku podotkol: "Je úplne jedno, či získate medailu ako dvadsaťročný alebo vo veku 41 rokov. Stále je to olympijská medaila a zostáva na ňu krásna spomienka."Feuz sa stal štvrtým Švajčiarom s olympijským triumfom v zjazde. Priekopníkom bol v Sappore 1972 Bernhard Russi, druhé zjazdárske zlato pre Helvétsky kríž pridal v roku 1988 v Calgary Pirmin Zurbriggen, tretie vo Vancouveri 2010 Didier Défago. Viac zlatých z mužského zjazdu ako Švajčiari majú v histórii ZOH iba Rakúšania (7) a Francúzi (5). V počte medailí z kráľovskej mužskej disciplíny sú Švajčiari druhí so 14 kovmi za Rakúšanmi s devätnástimi.