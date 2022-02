Petra Vlhová obsadila 14. miesto v obrovskom slalome na olympiáde v Pekingu. Zlato získala Sara Hectorová

Vlhovej slabý výkon a 14. miesto sú prekvapením, no udalosťou dňa je vypadnutie Mikaely Shiffrinovej. Američanka obhajovala zlato z Pjongčangu a doteraz sa jej na olympiádach nestalo, aby nedokončila preteky. V obrovskom slalome prišla do cieľa 30-krát za sebou, naposledy ho nedokončila 23. januára 2018.

Tentoraz však Shiffrinová vypadla po 11 sekundách na piatej bráne ešte pred úvodným medzičasom.

Skúsený britský komentátor Eurosportu Nick Fellows tomu nemohol uveriť a v šoku až kričal: „Shiffrin is out! It´s gone, it´s over! Nightmare for Shiffrin! Oh, no! The defending olympic champion.“ (Shiffrinová vypadla! Je koniec! Nočná mora pre Shiffrinovú! Och, nie! Obhajkyňa olympijského víťazstva.)

Situáciu vysvetlila počas prenosu česká expertka Eurosportu Eva Kurfürstová: „Povedzme si to úplne na rovinu: Vidieť Mikaelu Shiffrinovú robiť chyby, to sa deje naozaj málokedy. Skrížili sa jej trochu lyže, išla neskoro a bola nútená ísť do mierneho rizika podobne ako Marta Bassinová, ktorá vypadla o pár brán vyššie. Chcela sa dostať do optimálnej stopy, aby to mohla rozbehnúť v nasledujúcich úsekoch, ale bohužiaľ…“

Kurfürstová zdôraznila, že išlo o veľmi zriedkavú chybu. „Videli sme vôbec niekedy Shiffrinovú spadnúť po vnútornej lyži? Ja si myslím, že to za celú jej kariéru, ktorá trvá desať rokov, vidíme úplne prvý raz.“

„Je to obrovské sklamanie. Môj deň sa skončil ešte predtým, ako sa vôbec začal,“ vravela sklamaná Shiffrinová pre AP.

Čo sa stalo Vlhovej?

Vlhová tento rok vo Svetovom pohári skončila na medailovej pozícii v troch zo šiestich obrovských slalomov a na medailu ju pred pretekmi tipovala väčšinu odborníkov. Bola medzi nimi napríklad aj Julia Mancusová – štvornásobná olympijská medailistka a víťazka obrovského slalomu z Turína 2006.

Vlhová sa snažila všetko spraviť správne. V posledných dňoch sa úplne odstrihla od sociálnych sietí a takmer sa nevyjadrovala ani pre novinárov v dejisku. Vlhová si pochvaľovala kvalitu zjazdovky a asistent trénera Matej Gemza hovoril, že trať nie je veľmi ťažká.

Lenže potom sa Vlhová spustila z kopca a na trati spravila viacero chýb, vrátane jednej veľkej. „Nešla som úplne ideálne, trošku som robila chyby a nemala som ani dobrý pocit. Chybu som spravila tesne pred poslednou pasážou do strminy. Tam som stratila rýchlosť, hoci už od štartu to nebolo úplne ideálne,“ hodnotila pre RTVS.

Po prvom kole bola až trinásta, na vedúcu Saru Hectorovú strácala 1,78 sekundy a na tretiu Federicu Brignoneovú 1,36 sekundy. To ju de facto vylúčilo z boja o medaily, hoci pred druhým kolom sľubovala agresívnu jazdu. „Zatiaľ je to otvorené, uvidíme, ako to bude v druhom kole. Tam to už bude ‚buď – alebo‘. Tu sa berú len medaily, takže sa budem snažiť ísť naplno a uvidíme, ako to dopadne.“

Vlhovej sa nedarilo ani v druhom kole. Komentátor Eurosportu Nick Fellows to konštatoval už v hornej časti trate: „Trápi sa. Toto nie je Vlhová, ktorú sme vídali vo Svetovom pohári so svojimi typickými čistými oblúkmi.“

Po príchode do cieľa až na priebežnom piatom mieste hovoril: „Veľké prekvapenie. Vlhová sa ešte prepadáva a dnes nezíska medailu. Pred stredajším slalomom nemá veľa času, aby si zvykla na tento sneh, ktorý jej dnes zjavne nevyhovoval.“

Vlhová zhodnotila preteky pre RTVS. „Trápila som sa s tým, aká je podložka. Dnes mi to nevyšlo. Bohužiaľ, olympiáda je o tom, že buď to vyjde, alebo nevyjde. Mrzí ma, že to nevyšlo, ale to je šport a nič sa nedá robiť. V druhom kole som sa snažila ísť najlepšie ako viem, ale na tie najlepšie to nestačilo. Dnes to bolo takto. Hneď sa koncentrujem na slalom,“ povedala po druhom kole.

„Z pretekov odchádzam motivovaná na lepší výkon, ale aj spokojná. To, že mi to nevyšlo, je jedna vec, ale urobila som všetko, čo bolo v mojich silách. Trošku som nešťastná, ale dnes som nemala na najlepšie.“