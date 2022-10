Fiala a viacerí českí ministri dorazila do ostreľovaného Kyjeva, premiéra čaká stretnutie so Šmyhaľom aj Zelenským

Tajnosti okolo ich cesty

Fiala sa stretne aj so Zelenským

31.10.2022 (Webnoviny.sk) - Českí ministri, ktorí budú v pondelok rokovať s ukrajinskými partnermi, dorazili do Kyjeva. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.Okrem premiéra Petra Fialu sa na rokovaní zúčastňuje trojica vicepremiérov a štyria ministri, uviedla Česká televízia. Ukrajinské hlavné mesto, rovnako ako mnohé ďalšie časti krajiny, sú pritom od pondelkového rána terčom ruského ostreľovania.Kabinet tajil, ktorí ministri do Kyjeva išli i spôsob ich dopravy, uvádzajú ďalej Novinky s tým, že okrem Fialu sú v ukrajinskom hlavnom meste aj vicepremiér a minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka , vicepremiér a minister vnútra Vít Rakušan , vicepremiér a minister zdravotníctva Vlastimil Válek , minister financií Zbyněk Stanjura , minister zahraničia Jan Lipavský , minister dopravy Martin Kupka a ministerka obrany Jana Černochová. Delegáciu sprevádza bývalý ukrajinský veľvyslanec v Prahe a súčasný námestník ministra zahraničia Jevhenij Perebyjnis.Fiala sa stretne s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom a ministri majú rokovať so svojimi ukrajinskými náprotivkami o povojnovej obnove Ukrajiny a ukrajinských utečencoch na českom území.Českého premiéra prijme aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , s ktorým podpíše deklaráciu k euroatlantickej perspektíve pre Ukrajinu.