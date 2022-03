Fialková v stíhačke minula štyri terče a skončila dvanásta, Eckhoffová sa vyrovnala Mäkäräinenovej

Remeňová si vylepšila kariérne maximum

Dve chyby Fialkovej na streľbe v stoji

6.3.2022 - Najlepšia slovenská biatlonistka Paulína Fialková zakončila svoje vystúpenie v rámci 8. kola Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti 12. miestom v stíhacích pretekoch na 10 km. Po trinástej priečke zo sobotňajších rýchlostných pretekov sa 29-ročná Breznianka posunula o jedno miesto dopredu, ale vinou štyroch chýb na strelnici sa nedostala do elitnej desiatky.Víťazkou sa aj s dvoma nepresnými výstrelmi stala Nórka Tiril Eckhoffová , ktorá sa k prvému miestu posunula z druhej priečky po rýchlostných pretekoch.Druhá skončila s odstupom necelých 16 sekúnd Talianka Dorothea Wiererová a tretia bola sobotňajšia víťazka Nemka Denise Herrmanová (+19,5 s). Ďalšia slovenská reprezentantka Mária Remeňová skončila na 53. mieste s tromi chybami na strelnici, ale vylepšila si svoje kariérne maximum vo Svetovom pohári.Z trojice Sloveniek, ktoré mali právo účasti v stíhacích pretekoch, sa napokon predstavili iba dve. Mladšia zo sestier Fialkových Ivona nenastúpila pre drobné prechladnutie, keďže nechcela riskovať stopku pre zostávajúce dve podujatia SP v Estónsku a Nórsku. Paulína Fialková vstupovala do pretekov z 13. miesta po šprinte, ale nezačala dobre. Na prvej streľbe v ľahu sa dvakrát pomýlila a značilo to prepad z trinásteho na osemnáste miesto priebežného poradia, po prvej streľbe zaostávala vyše pol minúty za elitnou desiatkou. Na druhej "ležke" najlepšia Slovenka predviedla úspešný reparát. Sklopila všetky terčíky a posunula sa na 11. priečku s mankom iba 40 sekúnd na Francúzku Anais Chevalierovú-Bouchetovú na treťom mieste.Pred tretím príchodom na strelnicu sa P. Fialková posunula už do najlepšej desiatky, ale prvá streľba v stoji jej nevyšla. Dve chyby znamenali dva trestné okruhy navyše a pád na 21. miesto priebežných výsledkov o 2:18,3 min za líderkou Eckhoffovou.Slovenka to však predčasne nevzdala a na štvrtej streľbe, druhej v stoji, bola stopercentná. Posunula sa na štrnástu priečku s mankom 1:42 min na vedúcu Eckhoffovú. Nórka si štvorminútovým náskok z poslednej streľby priniesla až do cieľa a pripísala si 27. víťazstvo v pretekoch Svetového pohára, čím sa vyrovnala známej Fínke Kaise Mäkäräinenovej. P. Fialková skvelým behom v závere predstihla ešte dve svoje konkurentky a výsledkom bolo konečné 12. miesto.