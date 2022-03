Petra Vlhová vypadla v obrovskom slalome už v prvom kole, Shiffrinová jej zrejme opäť odskočí

6.3.2022 - Petra Vlhová nedokončila prvé kolo obrovského slalomu vo švajčiarskom Lenzerheide a nepripíše si body do boja o veľký krištáľový glóbus vo Svetovom pohári. Slovenka strávila na ľadovej a v prvej časti mimoriadne strmej trati len približne 20 sekúnd, keď urobila chybu na vnútornej lyži a nevošla sa do najbližšej bránky.Podľa štatistík Medzinárodnej lyžiarskej federácie Vlhová predtým naposledy nedokončila preteky SP 24. januára 2021. V super G v Crans Montane sa vtedy po skoku dostala mimo vyznačenej trate. V obrovskom slalome ambiciózna Slovenka v pretekoch SP nedošla predtým do cieľa na sklonku roka 2020 vo francúzskom Courcheveli.Líderkou obrovského slalomu v Lenzerheide po odjazdení najlepšej pätnástky 1. kola je Švédka Sara Hectorová . Olympijská šampiónka z Pekingu vedie s náskokom 11 stotín sekundy pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou a 16 stotín pred dvojnásobnou majsterkou sveta v tejto disciplíne Francúzkou Tessou Worleyovou . Okrem Vlhovej si spomedzi obrakárskej elity SP s nástrahami trate neporadili ani Talianka Marta Bassinová a Novozélanďanka Alice Robinsonová . Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová do pretekov ani nenastúpila. Podľa švajčiarskych médií pocítila bolesť v kolene počas rozjazdenia pred prvým kolom.