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03. septembra 2026
FIBA čiastočne uvoľnila obmedzenia pre Rusov a Bielorusov, reprezentácie zostávajú vylúčené
Tagy: bieloruskí športovci Ruskí športovci Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine
Nové pravidlá umožňujú návrat niektorých hráčov, trénerov, rozhodcov či funkcionárov, nevzťahujú sa však na národné tímy a kluby.
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3.9.2026 (SITA.sk) - Nové pravidlá umožňujú návrat niektorých hráčov, trénerov, rozhodcov či funkcionárov, nevzťahujú sa však na národné tímy a kluby.
Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) čiastočne uvoľnila obmedzenia pre ruských a bieloruských predstaviteľov a umožnila niektorým jednotlivcom návrat do medzinárodných súťaží pod svojou záštitou. Výkonný výbor FIBA schválil zmenu na základe aktualizovaných odporúčaní Medzinárodného olympijského výboru (MOV), pričom nové pravidlá nadobudli účinnosť okamžite.
Ako referuje web united24media.com, zmena sa týka jednotlivcov, nie ruských a bieloruských národných tímov či klubov. Podľa upravených pravidiel môžu byť na účasť v súťažiach FIBA oprávnení hráči, tréneri, rozhodcovia, komisári a ďalší funkcionári z oboch krajín.
Obmedzenia pre ruské a bieloruské reprezentačné tímy a kluby naďalej zostávajú v platnosti. FIBA uviedla, že o prípadnom návrate národných tímov vo všetkých vekových kategóriách, a to v klasickom basketbale aj vo formáte 3x3, pokračuje v rokovaniach s MOV a Asociáciou medzinárodných federácií letných olympijských športov (ASOIF).
Rusko a Bielorusko sú zo súťaží FIBA vylúčené od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Medzinárodné športové organizácie začali od roku 2023 niektoré obmedzenia postupne zmierňovať a za určitých podmienok umožňovať návrat jednotlivých ruských a bieloruských športovcov.
Uvoľňovanie reštrikcií zostáva kontroverzné aj vzhľadom na prepojenie niektorých ruských športovcov so štátom a vojnou proti Ukrajine. Niektorí sa zúčastnili na propagandistických podujatiach, verejne podporovali alebo ospravedlňovali vojnu a v niektorých prípadoch získali vojenské hodnosti.
Vojna zároveň priamo zasiahla ukrajinskú športovú komunitu. Podľa ukrajinského ministerstva mládeže a športu bolo v júni 2026 v ruskom zajatí najmenej 19 ukrajinských športovcov a ďalších 13 bolo nezvestných. Zo zajatia sa na Ukrajinu vrátilo 23 športovcov.
Návrat ruských športovcov vyvoláva kritiku aj medzi predstaviteľmi športových zväzov v Európe. Prezident Poľskej volejbalovej federácie Sebastian Świderski kritizoval rozhodnutie Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) umožniť návrat ruských športovcov do medzinárodných súťaží a označil takýto krok počas pokračujúcej vojny proti Ukrajine za predčasný.
Zdroj: SITA.sk - FIBA čiastočne uvoľnila obmedzenia pre Rusov a Bielorusov, reprezentácie zostávajú vylúčené © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) čiastočne uvoľnila obmedzenia pre ruských a bieloruských predstaviteľov a umožnila niektorým jednotlivcom návrat do medzinárodných súťaží pod svojou záštitou. Výkonný výbor FIBA schválil zmenu na základe aktualizovaných odporúčaní Medzinárodného olympijského výboru (MOV), pričom nové pravidlá nadobudli účinnosť okamžite.
Ako referuje web united24media.com, zmena sa týka jednotlivcov, nie ruských a bieloruských národných tímov či klubov. Podľa upravených pravidiel môžu byť na účasť v súťažiach FIBA oprávnení hráči, tréneri, rozhodcovia, komisári a ďalší funkcionári z oboch krajín.
Obmedzenia pre ruské a bieloruské reprezentačné tímy a kluby naďalej zostávajú v platnosti. FIBA uviedla, že o prípadnom návrate národných tímov vo všetkých vekových kategóriách, a to v klasickom basketbale aj vo formáte 3x3, pokračuje v rokovaniach s MOV a Asociáciou medzinárodných federácií letných olympijských športov (ASOIF).
Rusko a Bielorusko sú zo súťaží FIBA vylúčené od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Medzinárodné športové organizácie začali od roku 2023 niektoré obmedzenia postupne zmierňovať a za určitých podmienok umožňovať návrat jednotlivých ruských a bieloruských športovcov.
Uvoľňovanie reštrikcií zostáva kontroverzné aj vzhľadom na prepojenie niektorých ruských športovcov so štátom a vojnou proti Ukrajine. Niektorí sa zúčastnili na propagandistických podujatiach, verejne podporovali alebo ospravedlňovali vojnu a v niektorých prípadoch získali vojenské hodnosti.
Vojna zároveň priamo zasiahla ukrajinskú športovú komunitu. Podľa ukrajinského ministerstva mládeže a športu bolo v júni 2026 v ruskom zajatí najmenej 19 ukrajinských športovcov a ďalších 13 bolo nezvestných. Zo zajatia sa na Ukrajinu vrátilo 23 športovcov.
Návrat ruských športovcov vyvoláva kritiku aj medzi predstaviteľmi športových zväzov v Európe. Prezident Poľskej volejbalovej federácie Sebastian Świderski kritizoval rozhodnutie Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) umožniť návrat ruských športovcov do medzinárodných súťaží a označil takýto krok počas pokračujúcej vojny proti Ukrajine za predčasný.
Zdroj: SITA.sk - FIBA čiastočne uvoľnila obmedzenia pre Rusov a Bielorusov, reprezentácie zostávajú vylúčené © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bieloruskí športovci Ruskí športovci Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine
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