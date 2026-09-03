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03. septembra 2026
Slováci dopadli v New Yorku ako pred rokom – bez víťazného zápasu na US Open
Alex Molčan nepostúpil do 2. kola dvojhry na US Open v New Yorku. Slovenský tenis sa tento rok vo dvojhrách na US Open takmer ani nezúčastnil. Jediný zástupca Alex Molčan prehral v 1. kole s Francúzom ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Alex Molčan nepostúpil do 2. kola dvojhry na US Open v New Yorku.
Slovenský tenis sa tento rok vo dvojhrách na US Open takmer ani nezúčastnil. Jediný zástupca Alex Molčan prehral v 1. kole s Francúzom Benjaminom Bonzim 4:6, 6:3, 3:6 a 2:6.
Molčan využil tri z piatich brejkových možností, ale o svoje podanie prišiel až šesťkrát. Zápas trval 2 hodiny a 23 minút, ale reálne až dva dni, lebo v utorok ho museli prerušiť pre dážď.
Zverenec trénera Tibora Tótha Molčan sa predstavil vo Flushing Meadows v hlavnej súťaži po štvrtý raz, jeho vrcholom je účasť v 3. kole z roku 2021. Dvadsaťosemročnému rodákovi z Prešova patrí v rebríčku ATP 86. priečka, jeho premožiteľ Bonzi je deväťdesiaty siedmy.
Slovenský tenis po roku opäť nemá zastúpenie v 2. kole dvojhry na US Open. Vlani bola jedinou slovenskou zástupkyňou v hlavnej súťaži Rebecca Šramková, ktorá prehrala v 1. kole s Američankou Ann Liovou 1:2 na sety.
Aktuálne sa stalo vôbec po prvý raz v ére samostatnosti, že slovenská hráčka chýbala v hlavnom "pavúku" dvojhry vo Flushing Meadows.
Zdroj: SITA.sk - Slováci dopadli v New Yorku ako pred rokom – bez víťazného zápasu na US Open © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský tenis sa tento rok vo dvojhrách na US Open takmer ani nezúčastnil. Jediný zástupca Alex Molčan prehral v 1. kole s Francúzom Benjaminom Bonzim 4:6, 6:3, 3:6 a 2:6.
Molčan využil tri z piatich brejkových možností, ale o svoje podanie prišiel až šesťkrát. Zápas trval 2 hodiny a 23 minút, ale reálne až dva dni, lebo v utorok ho museli prerušiť pre dážď.
Najvyššie v 3. kole
Zverenec trénera Tibora Tótha Molčan sa predstavil vo Flushing Meadows v hlavnej súťaži po štvrtý raz, jeho vrcholom je účasť v 3. kole z roku 2021. Dvadsaťosemročnému rodákovi z Prešova patrí v rebríčku ATP 86. priečka, jeho premožiteľ Bonzi je deväťdesiaty siedmy.
Ako pred rokom
Slovenský tenis po roku opäť nemá zastúpenie v 2. kole dvojhry na US Open. Vlani bola jedinou slovenskou zástupkyňou v hlavnej súťaži Rebecca Šramková, ktorá prehrala v 1. kole s Američankou Ann Liovou 1:2 na sety.
Aktuálne sa stalo vôbec po prvý raz v ére samostatnosti, že slovenská hráčka chýbala v hlavnom "pavúku" dvojhry vo Flushing Meadows.
Zdroj: SITA.sk - Slováci dopadli v New Yorku ako pred rokom – bez víťazného zápasu na US Open © SITA Všetky práva vyhradené.
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