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 24hod.sk    Šport

03. septembra 2026

Slováci dopadli v New Yorku ako pred rokom – bez víťazného zápasu na US Open



Alex Molčan nepostúpil do 2. kola dvojhry na US Open v New Yorku. Slovenský tenis sa tento rok vo dvojhrách na US Open takmer ani nezúčastnil. Jediný zástupca Alex Molčan prehral v 1. kole s Francúzom ...



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molcan 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Alex Molčan nepostúpil do 2. kola dvojhry na US Open v New Yorku.


Slovenský tenis sa tento rok vo dvojhrách na US Open takmer ani nezúčastnil. Jediný zástupca Alex Molčan prehral v 1. kole s Francúzom Benjaminom Bonzim 4:6, 6:3, 3:6 a 2:6.

Molčan využil tri z piatich brejkových možností, ale o svoje podanie prišiel až šesťkrát. Zápas trval 2 hodiny a 23 minút, ale reálne až dva dni, lebo v utorok ho museli prerušiť pre dážď.

Najvyššie v 3. kole


Zverenec trénera Tibora Tótha Molčan sa predstavil vo Flushing Meadows v hlavnej súťaži po štvrtý raz, jeho vrcholom je účasť v 3. kole z roku 2021. Dvadsaťosemročnému rodákovi z Prešova patrí v rebríčku ATP 86. priečka, jeho premožiteľ Bonzi je deväťdesiaty siedmy.

Ako pred rokom


Slovenský tenis po roku opäť nemá zastúpenie v 2. kole dvojhry na US Open. Vlani bola jedinou slovenskou zástupkyňou v hlavnej súťaži Rebecca Šramková, ktorá prehrala v 1. kole s Američankou Ann Liovou 1:2 na sety.

Aktuálne sa stalo vôbec po prvý raz v ére samostatnosti, že slovenská hráčka chýbala v hlavnom "pavúku" dvojhry vo Flushing Meadows.



Zdroj: SITA.sk - Slováci dopadli v New Yorku ako pred rokom – bez víťazného zápasu na US Open © SITA Všetky práva vyhradené.

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