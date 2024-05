Fica postrelili v Handlovej a je v životohrozujúcom stave, útočníka zadržali (minúta po minúte/video)

Zhrnutie najnovších informácií:



premiér bol prevezený do nemocnice a je v životohrozujúcom stave



útočníka zadržali a podľa medializovaných informácií má ísť o 71-ročného Juraja C. z Levíc



schôdza parlamentu bola prerušená do utorka 21. mája



na incident reagujú politici aj zahraničie



Mimoriadny online





minúte po minúte





18:13 Podpredseda Národnej rady SR Peter Žiga (Hlas-SD) prerušil 14. a 12. parlamentnú schôdzu najneskôr do utorka 21. mája do 9:00. O ďalšom postupe rokovania bude informovať neskôr. Žiga súčasne uviedol, že parlament posilní bezpečnostné opatrenia.



„Do odvolania významne zvyšujeme ochranu objektov v správe Národnej rady a do odvolania pozastavujeme aj návštevy budovy NR SR. Súčasne prijímame opatrenia na bezpečnosť poslancov, pretože viacerí z nich vyjadrili obavy," uviedol podpredseda parlamentu.



17:55 Mojou úlohou ako ministra vnútra je urobiť všetko pre to, aby sa tento atentát nielen na predsedu vlády, ale na celé demokratické zriadenie, čo najrýchlejšie podrobne vyšetril. Takto reagoval na útok na premiéra Roberta Fica šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zároveň je podľa neho úlohou bezpečnostných zložiek postarať sa o bezpečnosť všetkých predstaviteľov štátu.



„A našou spoločnou úlohou je okamžite prestať šíriť politickú nenávisť. Emócie sú úplne prirodzene vybičované, ale bolo by veľmi zlé tento nebezpečný stav ešte viac vyhrocovať," doplnil minister. Slovensko podľa neho zažíva najhorší deň svojej demokracie. „Prvýkrát za 31 rokov našej demokratickej zvrchovanej republiky sa stalo, že sa niekto rozhodol vyjadriť politický názor nie vo voľbách, ale so zbraňou na ulici. A s úmyslom nie argumentačne, ale fyzicky zlikvidovať politického oponenta," zhodnotil Šutaj Eštok.



Ako doplnil, preňho osobne, ide o strašné sklamanie, ako sa naša spoločná snaha patriť do civilizovaného sveta tých najvyspelejších krajín zmenila za okamih nazmar. „A je to obrovské varovanie pre celú spoločnosť, že ak sa teraz nezastavíme, zničíme všetko, čo nás ako národ spájalo," zdôraznil. Tento atentát si podľa ministra vnútra zaslúži spoločné a jednoznačné odsúdenie. „Na takýto krok potom môže nadviazať zmierovanie národa a upokojenie vášní. Je to naša jediná nádej do budúcnosti," uzavrel.



17:41 Na incident v Handlovej reagujú aj zahraniční politici.



17:32 Prílet policajného prezidenta do nemocnice v Banskej Bystrici.









17:25 Ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) zastihla správa o útoku na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer.SD) na zahraničnej pracovnej ceste v Arménsku. Tam sa zúčastnil výročného zasadnutia Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Kamenický sa okamžite rozhodol svoj ďalší pracovný program predčasne ukončiť a vracia sa späť na Slovensko. Zároveň tento chladnokrvný útok ostro odsúdil.

17:23 Strieľať na premiéra Roberta Fica mal 71-ročný Juraj C. z Levíc.







17:02 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) odsúdil útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „Silne odsudzujem tento zákerný čin,“ zdôraznil Blanár. Podľa jeho slov to bol útok na premiéra a zároveň aj na demokraciu.



16:54 Vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej.





16:47 Igor Matovič prosí, aby sme boli ľudi. „ Päsťami a strelami v politike nič nevyriešime," píše líder hnutia Slovensko na sociálnej sieti Facebook.





16:41 Do nemocnice v Banskej Bystrici už prišla aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) a tiež šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).









16:33 Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku odcudzuje streľbu na premiéra Roberta Fica. Podľa ich predstaviteľov to predstavuje útok nielen na jednotlivca, ale aj na demokratické hodnoty a princípy. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vyhlásilo, že stojí pevne proti akýmkoľvek formám násilia a teroru.



„Vyzývame na dôkladné vyšetrenie tejto šokujúcej udalosti a zabezpečenie spravodlivosti. Naše myšlienky sú s rodinou a najbližšími Roberta Fica. Spoločne musíme chrániť a podporovať demokraciu, rešpekt a bezpečnosť pre všetkých. Násilie nemá v našej spoločnosti miesto," uviedlo zastúpenie EK na Slovensku.



16:25 Na incident v Handlovej už reagoval aj českí politici - prezident



Útok na Roberta Fica je jednoznačně odsouzeníhodný, ať už byl motivován čímkoliv. Měl by být pro nás varováním, kam až může vést prohlubování nevraživosti a agresivity ve společnosti. Robertu Ficovi přeji, aby z tohoto incidentu vyšel bez následků. May 15, 2024

Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokující. Přeji panu premiérovi, ať je co nejdříve v pořádku. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 15, 2024

Strašné zprávy ze Slovenska. Modlím se za Roberta Fica, hodně sil jemu, všem jeho blízkým i celému Slovensku. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 15, 2024





16:23 Neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok vyzýva všetkých na zdržanlivosť vo vyjadreniach o zodpovednosti a vine, kým sa tento čin riadne nevyšetrí.





16:12 Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje útok na predsedu vlády za neakceptovateľný.



Súčasne tvrdí, že postrelenie premiéra je vyvrcholením nálad, ktoré sú v spoločnosti živené. „Je to prejav nenávisti. Je to prejav útoku nielen na človeka, ale ako na predsedu vlády je to útok na samotnú podstatu štátnosti," uviedol vo videu na sociálnej sieti.



Avizoval, že orgány činné v trestnom konaní budú na atentát na predsedu vlády „nekompromisne" reagovať. „Budú vykonané všetky úkony, aby páchateľ tohto ohavného skutku bol nekompromisne a spravodlivo potrestaný. Predsedovi vlády SR prajem skoré uzdravenie," povedal v závere.





16:09 Premiér Robert Fico sa momentálne nachádza v nemocnici v Banskej Bystrici.







16:04 Tento akt je neprijateľný, toto sa v žiadnom prípade nemôže stať, píše ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) na sociálnej sieti Facebook.





15:57 Vyhlásenie koaličných poslancov k aktuálnej situácii.





15:51 Zhrozené z útoku na premiéra je aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). „ Takéto konanie v civilizovanej spoločnosti nemôžeme tolerovať voči nikomu. Musíme sa všetci zjednotiť proti akýmkoľvek prejavom násilia. Útok na premiéra je útokom na Slovenskú štátnosť a suverenitu," uviedlo na sociálnej sieti Facebook.





15:50 Útok na premiéra Roberta Fica ostro odsúdil aj predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling.





15:46 Hnutie Progresívne Slovensko ruší stredajšie zhromaždenie na podporu RTV S.





15:43 Atentát na predsedu vlády



„Nenávisť psychopatov ako Pročka, Matoviča a niektorých novinárov spôsobila v spoločnosti toto napätie. Boli sme v očakávaní, kedy sa niečo takéto stane. Ani v najhoršom sne sme si nemysleli, že také niečo môže byť pravda. Stále verím, že sa to nejako vysvetlí, ale verejne odsudzujem toto grobianstvo v spoločnosti, ktoré muselo vyeskalovať do takejto situácie," uviedol Danko s tým, že urobí všetko pre to, aby vyjadril podporu Smeru a Ficovi.

15:40 Premiéra Roberta Fica previezli do nemocnice v Banskej Bystrici

15:23 Prezidentka



15:08 Podpredseda parlamentu



Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha Smer-SD ) pre incident v Handlovej prerušil aktuálnu 14. schôdzu Národnej rady SR V rozprave práve vystupovala poslankyňa Dana Kleinert (PS). Blaha jej vystúpenie prerušil s informáciou o postrelení premiéra a dodal, “toto je vaša robota“.



15:02 Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Handlovej postrelili a situáciu sledujeme online (minúta po minúte)



15.5.2024 (SITA.sk) - Roberta Fica Smer-SD ) po rokovaní vlády v Handlovej postrelili pred Domom kultúry, keď išiel medzi ľudí. Útočníka zadržali a premiéra previezli ihneď do nemocnice.