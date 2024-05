Podľa Šutaja Eštoka zažíva Slovensko najhorší deň svojej demokracie, atentát chce čo najrýchlejšie podrobne vyšetriť

Najhorší deň slovenskej demokracie

Snaha sa zmenila nazmar

15.5.2024 (SITA.sk) - Mojou úlohou ako ministra vnútra je urobiť všetko pre to, aby sa tento atentát nielen na predsedu vlády, ale na celé demokratické zriadenie, čo najrýchlejšie podrobne vyšetril.Takto reagoval na stredajší útok na premiéra Roberta Fica šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok . Zároveň je podľa neho úlohou bezpečnostných zložiek postarať sa o bezpečnosť všetkých predstaviteľov štátu.„A našou spoločnou úlohou je okamžite prestať šíriť politickú nenávisť. Emócie sú úplne prirodzene vybičované, ale bolo by veľmi zlé tento nebezpečný stav ešte viac vyhrocovať," doplnil minister. Slovensko podľa neho zažíva najhorší deň svojej demokracie.„Prvýkrát za 31 rokov našej demokratickej zvrchovanej republiky sa stalo, že sa niekto rozhodol vyjadriť politický názor nie vo voľbách, ale so zbraňou na ulici. A s úmyslom nie argumentačne, ale fyzicky zlikvidovať politického oponenta," zhodnotil Šutaj Eštok.Ako doplnil, preňho osobne, ide o strašné sklamanie, ako sa naša spoločná snaha patriť do civilizovaného sveta tých najvyspelejších krajín zmenila za okamih nazmar.„A je to obrovské varovanie pre celú spoločnosť, že ak sa teraz nezastavíme, zničíme všetko, čo nás ako národ spájalo," zdôraznil. Tento atentát si podľa ministra vnútra zaslúži spoločné a jednoznačné odsúdenie.„Na takýto krok potom môže nadviazať zmierovanie národa a upokojenie vášní. Je to naša jediná nádej do budúcnosti," uzavrel.