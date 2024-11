Fica rozrušil status veľvyslanca Bakera o jeho vystúpení v ruskej televízii. Slovensko nie je britskou kolóniou, odkázal premiér (video)

Slovensko nie je kolóniou Britov



Je poľutovaniahodné, že pán premiér Fico súhlasil s rozhovorom s Oľgou Skabajevovou - osobou na sankčnom zozname ???????? aj ????????. Tvrdenie, že Západ nemá záujem o mier je nepravdivé. Podporujeme mierový plan #Zelenskyy. A najrýchlejšie spôsob ako dosiahnuť mier je odchod ???????? z územia ????????

— Nigel Baker (@NigelMBaker1) October 30, 2024

Plán vedie k tretej svetovej vojne

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Železná panna putinovskej televízie

2.11.2024 (SITA.sk) - Premiéra Roberta Fica Smer-SD ) rozrušilo, že britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker zareagoval kritickým statusom na sociálnej sieti na jeho vystúpenie v ruskej televízii. Fico to označil za „nehorázne vyjadrenie“.„Pán veľvyslanec, netuším, čo vás oprávňuje zasahovať do mojich mediálnych aktivít. Predstava, že by slovenský veľvyslanec v Londýne otvorene a verejne kritizoval britského premiéra za jeho mediálne výstupy, je absurdná. Mali by ste sa radšej zaoberať kvalitou výstupov západných médií k vojne na Ukrajine a zistili by ste, že sú často hrubou propagandou obhajujúcou neobhájiteľné,“ vyhlásil Fico vo videu.Veľvyslanca požiadal, aby sa zdržal podobných výstupov neoprávnene zasahujúcich do suverénnej slovenskej vládnej politiky. To, že na Slovensku reprezentuje väčší a silnejší štát, ho podľa Ficových slov neoprávňuje na neakceptovateľné správanie. „Slovensko nie je kolóniou Veľkej Británie,“ povedal Fico.Veľvyslanec Baker vo svojom krátkom statuse na sociálnej sieti uviedol: „Je poľutovaniahodné, že pán premiér Fico súhlasil s rozhovorom s Oľgou Skabajevovou – osobou na sankčnom zozname Veľkej Británie aj Európskej únie. Tvrdenie, že Západ nemá záujem o mier, je nepravdivé. Podporujeme mierový plán #Zelenskyj. A najrýchlejší spôsob, ako dosiahnuť mier, je odchod Ruska z územia Ukrajiny".Fico vyzval Bakera, aby mu uviedol jeden príklad mierovej iniciatívy Západu alebo Veľkej Británie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Podľa neho žiadny neexistuje.„V apríli 2022 krátko po vypuknutí konfliktu urobili všetko, aby sa nepodpísali reálne pripravené mierové dohody. Zelenského mierový plán zapadol prachom ako nerealistický a namiesto jeho novej verzie ukrajinský prezident predstavuje plán víťazstva, v ktorom žiada rakety stredného a dlhého doletu, aby mohol zasahovať ciele na území Ruskej federácie,“ tvrdí Fico. Tento plán podľa neho nevedie k mieru, ale k tretej svetovej vojne.Robert Fico vystúpil prostredníctvom videohovoru ako prvý politik členského štátu Európskej únie v propagandistickom programe televízie Rossija 1, kde sa bavil s moderátorkou Oľgou Skabejevovou , ktorá je známa aj ako „Železná panna putinovskej televízie“.Schvaľuje ruskú inváziu na Ukrajinu a popiera napríklad masaker v ukrajinskej Buči. Fico kritizoval európskych lídrov za ich postoje k vojne na Ukrajine a povedal, že by sa rád zúčastnil na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny na Červenom námestí v Moskve.