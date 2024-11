USA posilňujú vojenskú prítomnosť na Blízkom východe, vyslať chcú bombardéry aj torpédoborce

Konkrétne počty neposkytli

Usilujú sa o prímeria v regióne

2.11.2024 (SITA.sk) - Americký minister obrany Lloyd Austin posilňuje americkú vojenskú prítomnosť na Blízkom východe . Ako informoval tlačový tajomník Pentagonu Pat Ryder, jeho šéf nariadil vyslanie niekoľkých bombardérov B-52 Stratofortress, eskadry stíhačiek, tankovacích lietadiel a torpédoborcov námorníctva do regiónu.Prichádzať by tam mali v nadchádzajúcich mesiacoch, zatiaľ čo sa z Blízkeho východu vráti späť do Spojených štátov lietadlová loď USS Abraham Lincoln.Ryder neposkytol konkrétne počty lietadiel a lodí, ktoré presunú na Blízky východ. Presun však podľa agentúry AP zrejme bude mať za následok zníženie celkového počtu amerických vojakov v regióne, keďže spomenutá lietadlová loď má až 5 000 námorníkov.Ďalšie americké bombardéry v regióne ale znamenajú posilnenie bojovej sily USA. V ostatnom čase je v regióne až 43-tisíc amerických vojakov.Presun amerických vojenských kapacít na Blízky východ sa odohráva na pozadí vojny Izraela proti militantom Hamasu Hizballáhu v Libanone, čo zahŕňa aj eskaláciu napätia s Iránom.Spojené štáty sa usilujú o prímeria v regióne, pričom opakovane tvrdia, že budú brániť Izrael a chrániť amerických a spojeneckých vojakov pred tamojšími hrozbami.