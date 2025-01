Fica treba podľa matovičovcov odvolať, progresívci sa boja dať návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi – VIDEO

Fico Slovensko odťahuje z jadra EÚ

Vyslovenie nedôvery vláde

Progresívci sa boja dať návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi

Predseda vlády v utorok 7. januára na sociálnej sieti okrem iného informoval o tom, že plánuje navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom vládnych koaličných strán, aby vydali spoločné stanovisko k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska.



Vo štvrtok 9. januára vycestuje spolu s podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou hospodárstva



"Je mi ľúto, že ukrajinskí predstavitelia sa na tomto stretnutí opäť nezúčastnia,” dodal Fico. Zároveň povedal, že v piatok 10. januára sa zúčastní na rokovaní výboru NR SR pre európske záležitosti, kde plánujú opoziční poslanci diskutovať o jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Rád im vyhoviem," povedal Fico.



Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), strana



Podporu pre uznesenie, ktoré by jasne potvrdzovalo zahraničnopolitickú orientáciu na Európu, Európsku úniu a NATO, chcú hľadať aj medzi ďalšími poslancami a poslankyňami Národnej rady SR, "či už v opozícii, ale aj v koalícii, pretože ide o všetko, a ak Slovensko vypadne zo slobodnej Európy, tak potom sa už nie je o čom baviť. Je to existenčné ohrozenie," povedal predseda PS



8.1.2025 (SITA.sk) - Uznesenie, ktoré by potvrdilo našu zahraničnopolitickú orientáciu na EÚ NATO , nestačí. Predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) je podľa hnutia Slovensko potrebné odvolať. Uviedol to na stredajšej tlačovej besede poslanec Michal Šipoš (hnutie Slovensko). Je presvedčený, že mimoriadna schôdza je veľmi málo. Je podľa neho naivné si myslieť, že nejaké uznesenie vyrieši to, čo predseda vlády za posledný rok napáchal."Každý príčetný demokraticky zmýšľajúci človek, ktorý vie, že patríme do západnej Európy, do demokratického sveta, vidí, že naši spojenci, či už EÚ alebo spojenci v NATO sa s nami už nebavia. Sme úplne odstrčení na okraj, lebo Fico predvádza sabotáž a kolaboráciu s Ruskom v priamom prenose," vyhlásil Šipoš.Poslanec pokračoval, že nestačí, že premiér chodí do propagandistickej štátnej televízie "kydať" na spojencov. "Nestačí, že chodí robiť užitočného idiota a chodí sa klaňať Putinovi - masovému vrahovi, ktorý zabíja denne stovky a tisíce ľudí na Ukrajine. Nevadí, že chodí do Vietnamu do najluxusnejšieho apartmánu so zlatou vaňou, kde jedna noc stojí viac ako šesťtisíc eur, kolaboruje s režimami, ktoré nemajú nič spoločné s demokraciou. Chodí do Číny, do Brazílie, kde ho nazývajú premiérom Juhoslávie a ani ho tam nepoznajú," vymenoval Šipoš s tým, že predseda vlády Slovensko odťahuje z jadra EÚ."Pamätáte si, ako Fico istého času hovoril o tom, že my by sme mali byť v jadre EÚ? Dajte si to do Google. Fico tam úplne chladnokrvne hovorí o tom, že my máme byť v jadre EÚ. Čo robí dnes Fico? Otočil o 180 stupňov a dnes sa chodí strkať do zadku Vladimirovi Putinovi , masovému vrahovi," zdôraznil poslanec s tým, že nie schôdza pre uznesenie, ale pre vyslovenie nedôvery vláde je potrebná."Preto sme našim kolegom v opozícii ponúkli ihneď po návšteve Fica v Moskve 14 podpisov všetkých našich poslancov, aby sme zvolali schôdzu na vyslovenie nedôvery celej vláde na čele s Ficom," pripomenul Šipoš. Hnutie Slovensko je však podľa jeho slov pripravené zúčastniť sa na každej jednej schôdzi v parlamente, kde budú poukazovať na to, čo premiér robí."Budeme sledovať aj našich kolegov, ktorí si naivne myslia, že s poslancami Hlasu možno niečo pohne," doplnil poslanec a zdôraznil, že strany Smer-SD, Hlas-SD SNS sú strany, s ktorými nemá zmysel spolupracovať. "Hlas je klon Smeru. Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je žiak Roberta Fica," dodal Šipoš, podľa ktorého je potrebné schôdzu o vyslovení nedôvery zvolať čo najskôr a jednotne sa spojiť proti Ficovi.Poslanec Rastislav Krátky (hnutie Slovensko) doplnil, že hnutie Progresívne Slovensko sa bojí dať návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi. "Nemá to kto predložiť. Nemajú lídra. Podľa mňa si medzi sebou strkajú papier, že kto to zoberie a pôjde to predložiť a bude sa biť za ľudí a o to, kam vlastne patríme.Tak prišli so slabým uznesením," dodal Krátky a podotkol, že hnutie Slovensko je ako druhá najsilnejšia opozičná strana pripravené prevziať vedúci rolu v opozície a biť sa za ľudí.„My sme pripravení už tri týždne odvolávať Fica. Kým sa k tomu PS dopracuje, my ich budeme čakať v parlamentných laviciach. Budeme čakať, že sa k nám pridajú," dodal poslanec, podľa ktorého je nedôstojné čakať na to, že situácia ešte viac eskaluje. Krátky zdôraznil, že ľudia sú nespokojní, tisíce z nich sú v uliciach a čakajú, že to opozícia urobí. "Čo ešte PS potrebuje k tomu, aby dodalo podpisy?" pýta sa poslanec.