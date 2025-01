Viac okresov, menej peňazí. Liberáli varujú pred chaosom v nových pravidlách podpory regiónov

Mali by vzniknúť prioritné okresy

Zmena počtu prioritných okresov

Vláda by mala rozhodovať o financovaní podľa potrieb regiónov

8.1.2025 (SITA.sk) - Predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) kritizujú nesystémové rozdeľovanie i okresanie prostriedkov pre najmenej rozvinuté regióny. Sú toho názoru, že tieto regióny čakajú ťažké časy, ktoré im pripravila vláda.Na zmeny v posudzovaní najmenej rozvinutých regiónov upozornil poslanec za SaS Vladimír Ledecký a krajský predseda SaS v Košiciach Peter Čech.Ledecký uviedol, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny (v súčastnosti Erik Tomáš Hlas-SD ) bude môcť meniť vyhlášku tak, ako uzná za vhodné. Dosiaľ bola kľúčovým parametrom pri financovaní týchto okresov miera nezamestnanosti, no po novom by mali vzniknúť takzvané prioritné okresy, a o tom, koľko prostriedkov do nich bude smerovať, by mali rozhodovať napríklad aj demografický stav, socio-ekonomická situácia či infraštruktúra.„V kritériu nezamestnanosti sa vám odráža všetko. Prečo ideme rozširovať parametre, ak nevieme vyriešiť hlavný problém, ktorý pretrváva, a to nezamestnanosť. Vláda to odtláča a nevie riešiť. V novembri sme mali na Slovensku skoro 64-tisíc dlhodobo nezamestnaných,“ vraví Ledecký. Za problematické označil i to, že neboli akceptované viaceré pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania.„Za najdôležitejší považujem podnet Generálnej prokuratúry SR , ktorá poukázala na to, že jednotlivé ukazovatele nie sú v zákone nijako definované. Minister si ich bude jednoducho určovať a meniť vyhláškou tak, ako mu to príde vhodné,” dodal.Krajský predseda SaS Čech vystríhal pred podriadením rozdeľovania financií na základe politických záujmov, myšlienka podpory najmenej rozvinutých okresov by tak stratila svoj význam.„Namiesto toho, aby sa tieto regióny skutočne pozdvihli, reálne hrozí, že peniaze skončia tam, kde to vyhovuje niekoľkým vyvoleným, a nie tam, kde je ich najväčšia potreba. To je absolútne neprijateľné,” uviedol.Vládne zmeny priniesli zmenu počtu prioritných okresov, stúpol z 19 na 25. Zároveň ale množstvo prostriedkov pre ne v rámci regionálneho príspevku pokleslo z pôvodných 17 miliónov na 11,5 milióna eur. Liberáli upozornili, že počas svojich výjazdových rokovaní vláda rozdelila viac ako 12 miliónov eur.„Takže menej peňazí išlo na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov ako na nesystémové, nelogické rozdávanie, ktoré nemá žiadne pravidlá,“ myslí si Ledecký. Čech dodal, že kombinácia zmeny parametrov, zníženia objemu prostriedkov a zvýšenia počtu okresov podľa neho nemôže fungovať. Je toho názoru, že zmeny najväčšmi zasiahnu východné Slovensko.„Ak chceme spravodlivé a zmysluplné riešenia, musíme odhodiť politické hry a zaviesť dôslednú systematickú podporu založenú na reálnych dátach. Potrebujeme mechanizmy, ktoré zabezpečia, že financie budú rozdeľované spravodlivo a transparentne. Bez toho riskujeme, že tie najslabšie okresy budú zaostávať ďaleko viac,“ doplnil.Košický viceprimátor Marcel Gibóda (SaS) apeloval na vládu, aby rozhodovala o financovaní podľa potrieb regiónov, a nie podľa politickej príslušnosti starostov.„Slovensko zaostáva. V Česku uspeli s reformou regiónov aj s prerozdeľovaním prostriedkov. Majú úspech aj v čerpaní eurofondov. Eurofondy však nie sú liek na všetko a nebudú tu večne,“ uviedol a uzavrel to tým, že na Slovensku potrebujeme systémové riešenie financovania regiónov, aby boli zvýšené dane investované do rozvoja a rastu.