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28. októbra 2026

Fica v Prahe vítali pokrikmi „Táhni do Ruska!“, s Babišom odhalil sochu česko-slovenského priateľstva – FOTO


Tagy: Premiér Českej republiky Premiér Slovenskej republiky umelecké dielo Úrad vlády ČR Výročie

Fico v príhovore zdôraznil, že v týchto náročných časoch sa ukazuje, že spolupráca medzi Českou a Slovenskou republikou je dôležitejšia než inokedy.



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869276853_1553557383468209_6531101505564296962_n 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Fico v príhovore zdôraznil, že v týchto náročných časoch sa ukazuje, že spolupráca medzi Českou a Slovenskou republikou je dôležitejšia než inokedy.


Premiér Robert Fico a český predseda vlády Andrej Babiš v utorok slávnostne odhalili sochu priateľstva medzi Slovenskom a Českom v záhrade Úradu vlády ČR v Prahe. Dielo akademického sochára Vladimíra Durbáka nesie názov Medzi nami. Premiérov a ministrov zahraničných vecí oboch krajín vítal piskot demonštrantov, na Fica pokrikovali aj „Táhni do Ruska!“

Spolupráca medzi Českom a Slovenskom


Fico v príhovore zdôraznil, že v týchto náročných časoch sa ukazuje, že spolupráca medzi Českou a Slovenskou republikou je dôležitejšia než inokedy. „Ďakujem českému premiérovi Andrejovi Babišovi za to, že si uvedomuje význam formátu V4, ktorý znovu ožil a v rámci ktorého sme schopní presadzovať v Európskej únii veci, o ktorých sa nám v minulosti ani len nesnívalo,“ povedal. Poukázal tiež na to, že socha obsahuje veľa žuly a bronzu a takéto umelecké dielo vie vydržať možno aj dvetisíc alebo tritisíc rokov.

„Možno je to prehnané, ale naše vzťahy, ktoré prežili všeličo, môžu byť príkladom pre celý svet. Umelecké dielo, ktorého cieľom je predovšetkým ukázať na jednej strane dve samostatné krajiny, ktoré ale majú veľmi blízko k sebe,“ povedal Fico.

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Podľa premiéra je obrovským šťastím Čechov a Slovákov, že medzi nami neboli nikdy bratovražedné súboje. „Dokázali sme veci vyriešiť vždy k vzájomnej spokojnosti obidvoch národov a predovšetkým v mierovom duchu a priateľskej atmosfére,“ uviedol. V závere svojho príhovoru predseda vlády zablahoželal občanom Českej republiky k utorkovému významnému štátnemu sviatku, k 108. výročiu založenia Československej republiky, ktorej súčasťou bol aj slovenský národ a Slovenská republika.

Jedinečný vzťah


Socha od slovenského výtvarníka je symbolickým stvárnením jedinečného vzťahu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Základnou myšlienkou diela je princíp optickej jednoty a fyzickej samostatnosti. Z čelného pohľadu pôsobí kompozícia ako jeden harmonický celok. Z bočných pohľadov sa postupne odhaľujú dve samostatné formy, ktoré si zachovávajú vlastnú identitu a zároveň zostávajú vo vzájomnom dialógu. Tento priestorový princíp symbolicky vyjadruje vzťah Slovenskej republiky a Českej republiky.

Dva suverénne národy, ktoré v minulosti tvorili jeden štát – Československo – a dnes sú naďalej prepojené kultúrnou blízkosťou, jazykovou zrozumiteľnosťou a silnými medziľudskými väzbami naprieč generáciami. Dielo Medzi nami je navrhnuté ako nadčasový symbol priateľstva, ktoré presahuje politické zmeny aj historické medzníky, informoval úrad vlády.


Socha od slovenského výtvarníka je od utorka súčasťou iniciatívy s názvom Diplomatická cesta, ktorú navrhla vedúca Úradu vlády ČR Tünde Bartha. Iniciatíva – Diplomatická cesta je symbolickým potvrdením medzinárodného priateľstva a úzkeho prepojenia národov Európskej únie, USA, Izraela a ďalších s Českou republikou. Súčasťou iniciatívy je aj sprístupnenie záhrady Strakovej akadémie verejnosti počas sobôt.




Zdroj: SITA.sk - Fica v Prahe vítali pokrikmi „Táhni do Ruska!“, s Babišom odhalil sochu česko-slovenského priateľstva – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Českej republiky Premiér Slovenskej republiky umelecké dielo Úrad vlády ČR Výročie
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