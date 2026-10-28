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Podnikatelia sa čoraz častejšie vyhýbajú najprudšiemu poklesu ceny auta a mieria na sekundárny trh
Tagy: PR
Nové auto za zhruba 40-tisíc eur stratí po štyroch rokoch približne polovicu svojej hodnoty. Kto si namiesto úplne nového kúpi dvojročné, vyhne sa najprudšej časti poklesu ceny a za ďalšie ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Nové auto za zhruba 40-tisíc eur stratí po štyroch rokoch približne polovicu svojej hodnoty.
Kto si namiesto úplne nového kúpi dvojročné, vyhne sa najprudšej časti poklesu ceny a za ďalšie štyri roky na ňom stratí o takmer 10-tisíc eur menej. Zrejme aj takto uvažovali firmy a živnostníci, ktorí si v najväčšej tuzemskej sieti autocentier skupiny AURES Holdings za prvých deväť mesiacov tohto roku kúpili 2 167 jazdených áut. Samotná cena auta pritom evidentne nie je problémom. Najrýchlejšie totiž rastú nákupy drahších vozidiel a batériových elektromobilov (BEV), ktorých podnikatelia kúpili medziročne zhruba o tri štvrtiny viac.
Strata hodnoty býva pri firemnom aute najväčšou nákladovou položkou, vyššou než palivo aj servis. A nie je rovnomerná. Podľa dostupných analýz z trhu sa v prvom roku stratí zhruba štvrtina ceny, po dvoch rokoch tretina, po štyroch rokoch polovica a po šiestich rokoch okolo 60 percent. Medzi druhým a šiestym rokom tak auto stratí zhruba rovnakú časť pôvodnej ceny ako nové vozidlo za jediný prvý rok.
V eurách: auto za zhruba 40-tisíc eur sa po štyroch rokoch predá za približne 20-tisíc. Dvojročné vozidlo toho istého modelu stojí okolo 27-tisíc a po ďalších štyroch rokoch má hodnotu okolo 16-tisíc eur. Druhý majiteľ tak za rovnako dlhé používanie stratí približne 11-tisíc eur namiesto 20-tisíc tisíc.
To však neznamená, že firmy a živnostníci chcú len lacné autá. Od januára do konca tohtoročného septembra táto skupiny tvorila 13,4 percenta predajov AAA AUTO na Slovensku (2 167 zo 16 159 áut). Priemerné vozidlo ich tento rok stálo 15 873 eur. Necelá polovica si kúpila autá v cene nad 15 000 eur. SUV si zaobstaralo 29 % týchto zákazníkov, o dva percentuálne body viac než vlani v rovnakom období. Najčastejšie si podnikatelia a firmy odvážajú modely značky Škoda, a to Octavia, Superb a Kodiaq. Zhruba 80 percent z nich financuje auto lízingom.
Medzi modely, ktoré podľa tohtoročných trhových údajov strácajú za tri roky najmenej, patria Škoda Kamiq (21 percent), Kia ProCeed (26 percent) a VW Multivan (29 percent).
Elektromobily v prvých rokoch strácajú svoju hodnotu rýchlejšie. Podľa európskej analytickej spoločnosti Autovista prídu za tri roky v priemere o 49 percent svojej ceny, naftové autá o 39 percent. Pre prvého majiteľa je to nepríjemné, pre druhého zase ide o príležitosť: po prvých troch rokoch sa pokles vyrovná s poklesom pri spaľovacích autách, zatiaľ čo prevádzka aj servis vyjdú lacnejšie.
Elektromobilov si slovenské firmy a živnostníci ešte toľko nekupujú, pritom u tých českých ich obľuba rastie výraznejšie. "Trakčný akumulátor je pre ľudí najväčším strašiakom, ale naše merania ukazujú, že si aj po desiatkach či stovkách tisíc kilometrov zachováva drvivú väčšinu pôvodnej kapacity. Ak majiteľ dodržiava základné pravidlá jeho používania, vydrží mu počas celej životnosti vozidla. Pri kúpe jazdeného elektrického auta je však dôležité poznať skutočný stav akumulátora, a ak ho predajca nedokáže garantovať, choďte o dom ďalej," vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa AAA AUTO a Mototechna, najväčších predajcov jazdených vozidiel v strednej Európe.
Lojalitu zákazníkov skupina AURES Holdings meria indexom NPS, ktorý ukazuje ochotu odporučiť firmu ďalej (na škále od −100 do +100). U všetkých zákazníkov skupiny sa tento rok dostal nad 60 bodov vo všetkých krajinách a naďalej rastie. K benefitom firemných nákupov patrí garantovaný spätný odkup, prihlásenie vozidla na úrade, servisná prehliadka po roku a množstevné zľavy už od dvoch áut.
Časť firiem rieši stratu hodnoty inak – auto vôbec nevlastnia. Mototechna Drive prenajíma zánovné aj nové autá na 6 až 12 mesiacov, nie na obvyklé 3 až 4 roky. Ročne ňou prejde vyše dvetisíc áut a z 80 percent ju využívajú firmy a živnostníci. Splátka zahŕňa servis, pneumatiky, poistenie, cestnú daň aj diaľničnú známku a je v plnej výške daňovo uznateľná. "Menšia firma najviac potrebuje hotovosť. Keď ju nemusí utopiť v akontácii, môže ju dať do svojich ľudí a do zákaziek," dodáva Karolína Topolová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Podnikatelia sa čoraz častejšie vyhýbajú najprudšiemu poklesu ceny auta a mieria na sekundárny trh © SITA Všetky práva vyhradené.
Kto si namiesto úplne nového kúpi dvojročné, vyhne sa najprudšej časti poklesu ceny a za ďalšie štyri roky na ňom stratí o takmer 10-tisíc eur menej. Zrejme aj takto uvažovali firmy a živnostníci, ktorí si v najväčšej tuzemskej sieti autocentier skupiny AURES Holdings za prvých deväť mesiacov tohto roku kúpili 2 167 jazdených áut. Samotná cena auta pritom evidentne nie je problémom. Najrýchlejšie totiž rastú nákupy drahších vozidiel a batériových elektromobilov (BEV), ktorých podnikatelia kúpili medziročne zhruba o tri štvrtiny viac.
Najdrahšie sú prvé roky
Strata hodnoty býva pri firemnom aute najväčšou nákladovou položkou, vyššou než palivo aj servis. A nie je rovnomerná. Podľa dostupných analýz z trhu sa v prvom roku stratí zhruba štvrtina ceny, po dvoch rokoch tretina, po štyroch rokoch polovica a po šiestich rokoch okolo 60 percent. Medzi druhým a šiestym rokom tak auto stratí zhruba rovnakú časť pôvodnej ceny ako nové vozidlo za jediný prvý rok.
V eurách: auto za zhruba 40-tisíc eur sa po štyroch rokoch predá za približne 20-tisíc. Dvojročné vozidlo toho istého modelu stojí okolo 27-tisíc a po ďalších štyroch rokoch má hodnotu okolo 16-tisíc eur. Druhý majiteľ tak za rovnako dlhé používanie stratí približne 11-tisíc eur namiesto 20-tisíc tisíc.
To však neznamená, že firmy a živnostníci chcú len lacné autá. Od januára do konca tohtoročného septembra táto skupiny tvorila 13,4 percenta predajov AAA AUTO na Slovensku (2 167 zo 16 159 áut). Priemerné vozidlo ich tento rok stálo 15 873 eur. Necelá polovica si kúpila autá v cene nad 15 000 eur. SUV si zaobstaralo 29 % týchto zákazníkov, o dva percentuálne body viac než vlani v rovnakom období. Najčastejšie si podnikatelia a firmy odvážajú modely značky Škoda, a to Octavia, Superb a Kodiaq. Zhruba 80 percent z nich financuje auto lízingom.
Medzi modely, ktoré podľa tohtoročných trhových údajov strácajú za tri roky najmenej, patria Škoda Kamiq (21 percent), Kia ProCeed (26 percent) a VW Multivan (29 percent).
Elektromobil stráca hodnotu rýchlejšie, no len prvé tri roky
Elektromobily v prvých rokoch strácajú svoju hodnotu rýchlejšie. Podľa európskej analytickej spoločnosti Autovista prídu za tri roky v priemere o 49 percent svojej ceny, naftové autá o 39 percent. Pre prvého majiteľa je to nepríjemné, pre druhého zase ide o príležitosť: po prvých troch rokoch sa pokles vyrovná s poklesom pri spaľovacích autách, zatiaľ čo prevádzka aj servis vyjdú lacnejšie.
Elektromobilov si slovenské firmy a živnostníci ešte toľko nekupujú, pritom u tých českých ich obľuba rastie výraznejšie. "Trakčný akumulátor je pre ľudí najväčším strašiakom, ale naše merania ukazujú, že si aj po desiatkach či stovkách tisíc kilometrov zachováva drvivú väčšinu pôvodnej kapacity. Ak majiteľ dodržiava základné pravidlá jeho používania, vydrží mu počas celej životnosti vozidla. Pri kúpe jazdeného elektrického auta je však dôležité poznať skutočný stav akumulátora, a ak ho predajca nedokáže garantovať, choďte o dom ďalej," vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa AAA AUTO a Mototechna, najväčších predajcov jazdených vozidiel v strednej Európe.
Lojalitu zákazníkov skupina AURES Holdings meria indexom NPS, ktorý ukazuje ochotu odporučiť firmu ďalej (na škále od −100 do +100). U všetkých zákazníkov skupiny sa tento rok dostal nad 60 bodov vo všetkých krajinách a naďalej rastie. K benefitom firemných nákupov patrí garantovaný spätný odkup, prihlásenie vozidla na úrade, servisná prehliadka po roku a množstevné zľavy už od dvoch áut.
Časť firiem rieši stratu hodnoty inak – auto vôbec nevlastnia. Mototechna Drive prenajíma zánovné aj nové autá na 6 až 12 mesiacov, nie na obvyklé 3 až 4 roky. Ročne ňou prejde vyše dvetisíc áut a z 80 percent ju využívajú firmy a živnostníci. Splátka zahŕňa servis, pneumatiky, poistenie, cestnú daň aj diaľničnú známku a je v plnej výške daňovo uznateľná. "Menšia firma najviac potrebuje hotovosť. Keď ju nemusí utopiť v akontácii, môže ju dať do svojich ľudí a do zákaziek," dodáva Karolína Topolová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Podnikatelia sa čoraz častejšie vyhýbajú najprudšiemu poklesu ceny auta a mieria na sekundárny trh © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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