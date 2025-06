Fico a Danko sa pochytili na sociálnej sieti, šéf SNS premiérovi vyčíta podporu členstva Ukrajiny v Únii

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Fico poprosil Danka, aby nepriateľov hľadal v opozícii

Prestrelka pokračovala

27.6.2025 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko na sociálnej sieti kritizoval, že Slovensko na rozdiel od Maďarska podporí závery samitu Európskej rady , ktoré sa týkajú podpory integračných snáh Ukrajiny do Európskej únie "Jediní proti budú Maďari. Rozumiete tomu, milí priatelia? Ja už veľmi nie," napísal vo štvrtok Danko na Facebooku. Premiér Robert Fico Smer-SD ) to komentoval slovami, že koaličný partner sa "z absolútnej nevedomosti naváža v zásadných zahranično-politických otázkach do predsedu vlády SR"."Predseda SNS Danko ma dnes na sociálnych sieťach kritizoval za to, že som podporil závery Európskej rady k Ukrajine. Vraj tomu nerozumie, lebo jediní proti boli Maďari. Nechápem, o čo A. Dankovi ide," uviedol Fico. Pripomenul, že maďarský premiér Viktor Orbán na Rade oficiálne oznámil, že nemôže podporiť závery k Ukrajine, lebo jeho vláda odmieta členstvo Ukrajiny v EÚ "Ostatných 26 krajín EÚ, vrátane Slovenska, európsku perspektívu Ukrajiny podporuje, tak príslušné závery v tomto duchu schválili. Čo je na tomto, pán predseda, šokojúce alebo neporozumiteľné alebo poškodzujúce národno-štátne záujmy Slovenska?" pýta sa Fico.Dodal, že v Bruseli od rána bojoval za záujmy Slovenska najmä v oblasti energetiky. "Je smutné, že doma ma koaličný partner namiesto podpory bezdôvodne haní. Poprosil by som Andreja Danka, aby nepriateľov hľadal v opozícii, a nie medzi ľuďmi, ktorí ho celý čas podporovali a podporujú," adresoval Fico šéfovi SNS.Slovná prestelka ešte pokračovala ďalším statusom Andreja Danka. "Pán premiér Fico práve zverejnil status, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do EÚ. To naozaj, pán premiér? Národ nechce Ukrajinu v EÚ, tým si môžete byť istý," napísal.Fico a jeho strana Smer-SD dlhodobo tvrdí, že podporuje snahy Ukrajiny o členstvo v Európskej únii, nepodporuje však jej záujem stať sa členom NATO . SNS je proti obom členstvám.Dankove tvrdenie o tom, že národ nechce Ukrajinu v EÚ, však nesedí s výsledkami posledného prieskumu Eurobarometer , podľa ktorého 52 percent Slovákov súhlasí s tým, aby Európska únia udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny. Spolu 77 percent opýtaných tiež podporuje poskytovanie finančnej a humanitárnej podpory Ukrajine.