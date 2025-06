Viac empatie a menej konfliktov. Policajná inšpekcia školí zamestnancov, ako správne komunikovať s verejnosťou

Pracuje sa v malých skupinách a podľa potrieb regiónov

27.6.2025 (SITA.sk) - Úrad inšpekčnej služby už druhý rok organizuje projekt zameraný na zlepšenie komunikácie policajtov. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová , od minulého roku vykonali celkovo 96 preventívnych aktivít pre 3 317 zamestnancov rezortu vnútra Medzi najčastejšie aktivity, ktoré sú postavené na reálnych situáciách, patria podľa Dobiášovej správne dodržiavanie etického kódexu, komunikácia cez sociálne siete, komunikácia nadriadený/podriadený a tiež komunikácia policajt/občan.„Komunikujeme s riaditeľmi krajských riaditeľstiev Policajného zboru a nastavujeme aktivity tzv.na mieru. Pracujeme v malých skupinách, aby sa posolstvo dostalo k tým policajtom, ktorých sa to práve týka,“ zdôraznila Dobiášová.Riaditeľ policajnej inšpekcie Branislav Zurian ešte v decembri 2023 uviedol, že spoločne so svojím tímom rozbieha prvý preventívny projekt, ktorý bude zameraný na riešenie krízových situácií, a to najmä v komunikačnej rovine.„Pripravujeme analýzy opodstatnených sťažností na policajtov, podľa ktorých zistíme, s čím majú policajti najväčší problém. Zo skúseností viem, že často dochádza k slovným potýčkam a vyhroteným situáciám s marginalizovanými skupinami, či už ide o Rómov, alebo LGBT komunity,“ uviedol Zurian. Doplnil vtedy, že s odborníkmi z oblasti psychológie a komunikácie chce zorganizovať školenia, na ktorých sa budú policajti učiť ako komunikovať vo vyhrotených situáciách a neprenášať do nich zbytočné emócie.„Naším cieľom je naučiť policajtov profesionálne komunikovať, aby sme čo najviac eliminovali sťažnosti zo strany verejnosti. Tak, ako je dôležitá prevencia polície smerom von, tak je dôležitá smerom do vnútra,“ vyhlásil riaditeľ policajnej inšpekcie.