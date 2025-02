Fico a Musk diskutovali v USA o clách, éra USAID sa podľa miliardára skončila – VIDEO

Zrušená agentúra USAID

21.2.2025 (SITA.sk) - Elon Musk , ktorého americký prezident Donald Trump vymenoval do čela novovytvoreného Oddelenia pre efektívnosť vlády, sa vyjadril, že v Spojené štáty americké robia všetko pre to, aby zastavili zasahovanie do vnútorných záležitostí cez zradikalizované mimovládky Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ), ktorý vycestoval do Spojených štátov. O stretnutí s Muskom informoval prostredníctvom videa na sociálnej sieti. Ako uviedol, rozprávali sa o troch témach."Po prvé sme sa zaoberali otázkou zrušenej agentúry USAID . Ide o americkú agentúru, ktorá poskytovala aj na Slovensku mimovládnym organizáciám a médiám pomerne veľké finančné prostriedky, za ktoré potom tieto protivládne médiá a rôzne protivládne mimovládne organizácie vykonávali protivládnu činnosť. Niekedy až nahrádzali politické opozičné subjekty," uviedol Fico s tým, že Musk ho ubezpečil, že sa táto éra skončila, pretože administratíva Donalda Trumpa nemá záujem, aby sa cez americké peniaze zasahovalo do vnútorných záležitostí iných krajín."Pán Musk nás však upozornil, že úlohu, ktorú donedávna zohrávala táto agentúra, môže prevziať Brusel. To si budeme musieť ustrážiť v rámci EÚ. Rovnako sme dohodli na výmene informácií tam, kde to bude absolútne nevyhnutné," dodal premiér Fico.Druhou témou, o ktorej predseda vlády diskutoval s Muskom, bola téma taríf a ciel , ktoré chce uvaliť americký prezident na produkciu z EÚ a celého sveta."Najskôr sme hovorili o 25-percentnom cle, pokiaľ ide o výrobu hliníka a ocele, ale za EÚ sa dá povedať, že sa to viac dotýka iných regiónov sveta ako EÚ. Podstatne vážnejší problém je ohľadne automobilov, pretože ak by boli zavedené na autá vyrobené v EÚ vysoké clá, tak by sa prakticky znemožnil ich predaj na trhu Spojených štátov amerických," dodal Fico, ktorý súčasne naliehal na Muska, že "toto je téma, kde sa netreba ponáhľať".Informoval, že vo Washingtone bol aj komisár Európskej komisie Maroš Šefčovič , ktorý sa snažil americkým partnerom vysvetľovať výhody a nevýhody obchodnej vojny , ktorá by mohla vzniknúť."Domnievame sa, že zavádzanie ciel a vysokých taríf bude poškodzovať obidve strany. Preto som vyslovil požiadavku, že by bolo vhodné, aby sme ešte vytvorili časový priestor na vydiskutovanie si problému, ako sa môžeme zavádzaniu vysokých ciel vyhnúť, pretože ak k tomuto kroku pristúpia Spojené štáty americké, musí prísť odpoveď zo strany EÚ," uviedol Fico a dodal, že jednou z ciest by mohlo byť aj to, že budú clá rovnaké tak pre autá vyvážané z EÚ, ako aj pre autá vyvážané zo Spojených štátov amerických, alebo že bude nulová sadzba týchto ciel."Musk jednoznačne povedal, že administratíva amerického prezidenta presadzuje myšlienku rovnakých taríf, aby niektorá krajina alebo región nebol zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný," dodal Fico.Predseda vlády sa súčasne snažil Muskovi predstaviť Slovensko ako krajinu, ktorá je zaujímavá pre investorov."Je všeobecne známe, že na Slovensku sa vyrába obrovský počet automobilov. Je na Slovensku lokalizovaných viac výrobcov áut a je rovnako známe, že sa hľadá krajina, ktorá by mohla byť výrobcom elektrických vozidiel Tesla. Rovnako sme hovorili o možnosti umiestnenia dátových centier na Slovensku pre rôzne projekty, ktoré sa týkajú umelej inteligencie," uviedol predseda vlády a doplnil, že Muskov tím pozval na Slovensko, aby sa oboznámili s investičnou atmosférou na Slovensku a zvážili všetky možnosti.