Psychiatri sa ohradili voči slovám Šimkovičovej, opozičné poslankyne podávajú na ministerku trestné oznámenie – VIDEO

Zákon neporušila

Podávajú podnety na prešetrenie

Poslankyne PS podali tretné oznámenie

21.2.2025 (SITA.sk) - Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPsS) SLS sa vymedzil voči vyjadreniam ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) o osobách v psychiatrickej liečebnej starostlivosti.Šéfka rezortu kultúry v utorok 18. februára na tlačovej besede kritizovala odvolanú riaditeľku Bibiany - medzinárodného domu umenia pre deti , že keď sa postavila do čela inštitúcie, zamestnala v nej dve osoby, ktoré sa ambulantne liečili u psychiatra, pričom Bibiana je inštitúcia pre deti.Na otázky Denníka N, ako sa Šimkovičová dostala k takýmto údajom rezort kultúry neodpovedal, odkiaľ ich má, zároveň sa vyjadril, že zákon neporušila, keďže nezverejnila konkrétne mená. Psychiatri sa vyjadrili, že tieto ministerkine výroky hrubo dehonestujú ľudí podstupujúcich psychiatrickú liečbu.„Tieto výroky majú smerom k osobám so psychickými poruchami stigmatizačný a diskriminačný charakter, sú v rozpore so základnou etikou, s programovým vyhlásením výboru SPsS SLS, s Národným programom duševného zdravia, ako aj s Akčným plánom Národného programu duševného zdravia na roky 2024 - 2030, ktorý bol schválený vládou SR, ktorej súčasťou je aj ministerka kultúry,“ uvádza sa v stanovisku výboru.Psychiatri tiež pripomenuli, že schválením spomínaných dokumentov vláda SR deklarovala ako prioritnú oblasť nielen podporu, prevenciu a včasnú intervenciu v oblasti psychického zdravia, ale aj destigmatizáciu, inklúziu, dodržiavanie ľudských práv a zohľadnenie potrieb zraniteľných skupín. „Vyjadrenia pani ministerky, ktoré odzneli na tlačovej konferencii, nielenže nie sú v súlade s Národným programom duševného zdravia, ale sú v rozpore aj so základnými ľudskými právami,“ uvádzajú ďalej v stanovisku psychiatri.Z týchto dôvodov podávajú viacero podnetov na prešetrenie ministerkiných vyjadrení, konkrétne na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím , verejného ochrancu práv a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.„Spoločenským problémom totiž nie je to, že je ľuďom poskytovaná potrebná psychiatrická starostlivosť, ale to, že psychické poruchy nie sú dostatočne liečené. Príčinou, pre ktorú ľudia nevyhľadajú potrebnú psychiatrickú pomoc, je najmä obava zo spoločenskej stigmy,“ ozrejmili psychiatri.Zdôraznili tiež, že to, že niekto podstupuje psychiatrickú liečbu, prípadne trpí psychickou poruchou neznamená, že stratil kompetenciu vykonávať svoje zamestnanie. Rovnako to nekompromituje ani jeho schopnosť vychovávať deti. „Očakávame, že ľudia pracujúci vo verejnom záujme budú mať postoje rešpektujúce vládne dokumenty, etické princípy a že budú dodržiavať základné ľudské práva,“ uzavreli psychiatri.Poslankyňa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Zora Jaurová na sociálnej sieti uviedla, že spolu s jej poslaneckou kolegyňou Luciou Plavákovou vo štvrtok 20. februára podali trestné oznámenie na ministerku Šimkovičovú.„Okrem vymyslených a nepodložených ohováraní v ňom riešime najmä jej výroky o „psychiatrických diagnózach“ zamestnancov Bibiany,“ uviedla Jaurová. Označila za neprípustné a škandalózne, aby členka vlády „na verejnej tlačovej konferencii vynášala osobitne chránené citlivé údaje o zdravotnom stave kohokoľvek“.Podľa poslankyne sa navyše Šimkovičová nemala ako legálnou cestou dostať k takýmto údajom. „Pani Šimkovičová tára prakticky v každom svojom verejnom vystúpení, ale tentokrát to presiahlo všetky únosné miery. Ako sama hovorí: „...nemôžete len tak tárať veci do vetra...“, najmä pokiaľ ste verejne činná osoba,“ myslí si Jaurová.