Fico a Pellegrini podľa Hegera čakajú, kým sa vrátia k moci a umlčia spravodlivosť

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger OĽaNO ) vyzval poslancov strany Sloboda a Solidarita (SaS) , aby zišli z kratšej cesty späť, pretože ich hlasy počas hlasovania o vyslovení nedôvery vláde podľa neho rozhodnú. Dodal, že sa nechce zmieriť s tým, že súčasná vláda skončí preto, že demokratická strana sa spojila s tými, proti ktorým spolu bojovali.„Poslanci zo SaS, keď ste odchádzali z vlády, tak ste odchádzali s tým, že budete konštruktívna opozícia. Taktiež ste povedali, že nikdy našu vládu nepovalíte. Preto ma úprimne veľmi prekvapilo nielen to, že zahlasujete za jej odvolanie, ale najmä to, že ste samotné odvolávanie iniciovali," uviedol Heger v pléne parlamentu.Premiér dodal, že SaS si hlasovaním podá ruky s ľuďmi, ktorí tu podľa Hegera vybudovali pod pozlátkom sociálnej demokracie rakovinu zla, ktorú koalícia v súčasnosti vykoreňuje.„Dnes predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico a predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini čakajú, kým sa vrátia k moci a umlčia spravodlivosť. Avšak naši voliči nám držia palce, chcú, aby sme bok po boku spolu stavali Slovensko na nohy, pretože dnes tu je zápas o demokraciu," adresoval Eduard Heger pripomienku liberálom.Zdôraznil, že ich vláda nie je dokonalá, majú svoje chyby, ale sú zároveň vládou reforiem a pomoci ľuďom v ťažkých časoch.Predseda SaS Richard Sulík v rozprave kritizoval súčasnú vládu, že prijala veľké množstvo noviel zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Premiér sa ohradil slovami, že z vyše 100 noviel zákonov, ktoré boli v takomto konaní prijaté, bolo 83 počas pandémie, päť z nich išlo na pomoc Ukrajine a zvyšné riešili energetickú krízu Heger taktiež skonštatoval, že počas vlády si prešli rôznymi krízami, ako napr. krízou pandémie ochorenia COVID-19 či energetickou krízou. „Nerezignovali sme na premenu štátu, lebo sme videli, v akom stave nám ho sociálni demokrati odovzdali," doplnil.Premiér zároveň vyzval poslancov SaS, aby si spomenuli, koľko reforiem spolu presadili. „Či už ide o zdravotnícku reformu, skokové zvýšenie platov. Po tridsiatich rokoch sa našla vláda, ktorá bola schopná a ochotná oceniť ľudí pracujúcich v ústavnej zdravotnej starostlivosti za každý rok praxe. Spomeňte si na vysokoškolskú reformu či súdnu mapu. Všetko sme to spolu presadili a boli to naše spoločné úspechy," zdôraznil predseda vlády.Heger vo svojej rozprave taktiež spomenul, že spoločne sa im podarilo postaviť nový operačný program s novými pravidlami, čo je podľa neho historická reforma, v ktorej je Slovensko premiantom medzi krajinami.Historicky prvýkrát sa podľa Eduarda Hegera podarilo získať na východné Slovensko veľkú investíciu. Uviedol, že zástupcovia Európskej komisie povedali, že Slovensko je premiantom v schválení, v kvalite a v splnených míľnikoch.„Eurofondy za vlády Roberta Fica Petra Pellegriniho ľudia taktiež pocítili, ale pocítili ich ľudia pod rúškom 'naši ľudia'. Aj po odchode strany SaS sme ostali verní jej častiam programového vyhlásenia vlády," povedal premiér. Taktiež sa ohradil voči slovám poslancov SaS, ktorí vláde vyčítajú, že nezvládli energetickú krízu. „Napriek tomu, že prišlo k výmene ministra hospodárstva, tak sme boli schopní pripraviť takú pomoc, na akú môžeme byť všetci hrdí. Občania budú mať teplo a plyn vyšší iba o 15 percent. Pripravili sme kvalitnú pomoc celej ekonomike," tvrdí Heger.Premiér sa v rozprave zmienil aj o návrhu štátneho rozpočtu. „Každý vyzýva vás, aby ste ho podporili. Počnúc zamestnancami štátu, cez zdravotníkov, lekárov, zamestnávateľov, samosprávy a dokonca vás vyzýva samotná prezidentka Zuzana Čaputová ," dodal Heger.