Ústavný súd rozhodne o Matovičom balíčku v utorok, podľa Čaputovej je protiústavný z troch dôvodov

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ústavný súd SR bude o podaní prezidentky Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti zákona o financovaní voľného času dieťaťa rozhodovať v utorok 13. decembra. Vyplýva to z oznámenia zverejneného súdom. Sudcom spravodajcom je v tomto prípade Rastislav Kaššák Hlava štátu v podaní uviedla, že prijatý takzvaný prorodinný balíček je protiústavný z troch dôvodov. Celý zákon bol podľa nej prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré zjavne nebol splnený žiadny zákonný dôvod. Obsahom zákona sa podľa prezidentky porušili ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti.Prezidentka Čaputová zároveň upozornila, že zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na polovicu v čase, keď namiesto rodiča prijíma tieto dávky osobitný príjemca, je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa. Podľa nej je to diskriminačné a trestá dieťa za to, že si jeho rodič neplní povinnosti.