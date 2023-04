Fico a Pellegrini sú v rebríčku dôveryhodnosti v prvej trojke, ľudia najmenej veria Matovičovi a Sulíkovi

Pellegrini s poklesom

Heger je pred Kollárom

Sulík tesne dobieha Matoviča

24.4.2023 (SITA.sk) - Najdôveryhodnejšou političkou na Slovensku je prezidentka Zuzana Čaputová , ktorej dôveruje približne 41 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK , ktorý prebiehal od 6. marca do 5. apríla na vzorke 1057 respondentov starších 18 rokov. Informuje o tom v tlačovej správe analytik agentúry Michal Mislovič.Dôveru hlave štátu deklarujú mladšie ročníky vo veku od 18 – 59 rokov, pričom jej dôveryhodnosť priamo úmerne narastá s výškou dosiahnutého vzdelania, a ide najmä o voličov strán Progresívne Slovensko (PS), Demokrati, Dobrá voľba, Sloboda a Solidarita (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Za ľudí.Na druhom mieste je líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini , ktorému dôveru vyslovilo 29 percent Slovákov. Ide o ľudí vo veku 50 – 69 rokov, stredoškolsky vzdelaných a obyvateľov Prešovského a Košického kraja.Dôveru mu deklarujú okrem voličov strán Hlas-SD a Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) čiastočne aj voliči strán Dobrá voľba, Sme rodina, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), KDH a Slovenská národná strana (SNS). Z dlhodobého hľadiska mu však dôveryhodnosť klesá.Tretiu priečku dôveryhodnosti obsadil predseda strany Smer-SD Robert Fico s 26 percentami, ktorému dôverujú voliči strán Smer-SSD, Hlas-SD, SNS a Republika.Spomedzi predsedov pravicových strán disponujú najvyššou mierou dôvery Eduard Heger (Demokrati, 22 percent) a Boris Kollár (Sme rodina, 21 percent).Kým Eduardovi Hegerovi vyslovili dôveru najmä voliči pravicových strán Demokrati, OĽaNO, PS, KDH, Sme rodina, SaS a Za ľudí, Borisovi Kollárovi okrem voličov pravicových strán, ako sú Sme rodina, SaS, OĽaNO a Demokrati, dôverujú aj voliči strán Hlas-SD, Dobrá voľba a SNS.Znovuzvolenému predsedovi strany SaS Richardovi Sulíkovi dôveruje len 12 percent populácie, sú medzi nimi prevažne voliči SaS a čiastočne voliči PS a Demokrati.Najmenej známym zo skúmaných politikov je Krisztián Forró (SMK, 8 percent), nasledovaný Michalom Šimečkom (PS, 12 percent). Takmer 20 percent sa vyjadrilo, že predsedu PS nepoznajú, a až 11 percent ľudí, ktorí zvažujú voľbu hnutia, deklaruje, že nepozná jeho predsedu.Najmenej dôveryhodným politikom je šéf OĽaNO Igor Matovič , ktoré nedôveruje až 76 percent Slovákov. Druhú priečku najnedôveryhodnejších politikov obsadil šéf SaS Richard Sulík so 75 percentami, na tretej priečke sa umiestnili predseda ĽSNS Marián Kotleba a predseda SNS Andrej Danko so 73 percentami. Za nimi nasleduje Boris Kollár so 66 percentami a Eduard Heger so 65 percentami.