Fico a Saková vycestovali na oficiálnu návštevu do Južnej Kórey, Slovensko chce výrazne posilniť ekonomickú spoluprácu (video)

Bezproblémové politické vzťahy

Memorandum o spolupráci

27.9.2024 (SITA.sk) - Slovensko by malo výrazne posilniť ekonomickú spoluprácu s Kórejskou republikou. Aj to by mal byť cieľ oficiálnej návštevy predsedu vlády Denisy Sakovej v tejto ázijskej krajine. Konať sa bude už v najbližších dňoch.Hoci bude hlavnou témou rokovaní jadrová energetika a plány Slovenska postaviť úplne nový jadrový zdroj, stretnutia sa budú venovať aj ekonomike.„Južná Kórea je krajina, s ktorou máme bezproblémové politické vzťahy. Je to krajina, ktorá je významným investorom na území Slovenskej republiky," vyhlásil premiér.Počas návštevy by malo byť podpísané memorandum o spolupráci v oblasti nových technológií, vývoja a modernizácií. Aktuálna cesta je podľa Fica potvrdením, že Slovensko robí politiku na všetky štyri svetové strany, že sa neorientuje len na západ a len na krajiny, ktoré sú členmi Európskej únie Ako doplnila ministerka Saková, vzájomné dohody by sa mali týkať hlavne prenosu skúseností a inovácií v informačno-komunikačných technológiách, umelej inteligencie a inovácií v oblasti automobilového priemyslu a dopravnej infraštruktúry.