Fico a Smer-SD to s referendom o predčasných voľbách nevzdávajú, od Čaputovej však čakajú sabotáž (video)

2.6.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa rozhodla opätovne otvoriť petičnú akciu na referendum o predčasných voľbách. Uviedol to na tlačovom brífingu líder strany Robert Fico s tým, že v petičnej akcii bude iba jedna otázka, ktorá by znamenala aj ukončenie súčasného ôsmeho volebného Národnej rady SR. Zároveň by platilo, že do 30 dní by museli byť vyhlásené nové parlamentné voľby.Predpokladá, že prezidentka SR Zuzana Čaputová zmarí toto referendum. Podľa neho však Slovensko potrebuje novú vládu. Ak by sa Smeru-SD podarilo vyzbierať do 31. júla 350-tisíc podpisov, referendum by sa mohlo konať v ten istý deň ako spojené komunálne a regionálne voľby, ktoré sa majú uskutočniť na konci októbra.Fico predpokladá, že konzultácie s partnermi k otázke sa skončia do 6. – 7. júna. Dodal, že oni majú otázku schválenú, sú pripravení a sú aj dohodnutí, že bude vyčlenený rozpočet na podporu okresných organizácií, aby sa mohli zbierať podpisy.„Otázka znie, či ľudia súhlasia s tým, aby došlo k takej zmene Ústavy SR, ktorá do budúcnosti umožní, aby sa predčasné parlamentné voľby mohli konať buď na základe referenda alebo na základe ústavného zákona, ktorý príjme Národná rada SR a súčasne, či súhlasia s tým, aby sa ukončilo funkčné obdobie terajšej Národnej rady SR a do 30 dní budú musieť byť nové parlamentné voľby," priblížil Fico s tým, že otázku ma spracovanú kvalifikovane aj z hľadiska paragrafov a článkov.Fico zhodnotil, že pre Slovensko je najlepšia alternatíva, nielen pokiaľ ide o komunálne voľby ale aj veľké voľby, spolupráca Smeru-SD a Hlasu-SD. Na túto spoluprácu by chcel postupne naťahovať ďalšie politické subjekty, ktoré by mali záujem.Dodal, že stále sú v rokovaní, a preto nevedel povedať, v ktorom kraji bude kto kandidovať. Vzápätí však potvrdil, že súčasný predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška bude opäť kandidovať.