Rusi momentálne okupujú 20 percent Ukrajiny, vyhlásil Zelenskyj a Donbas označil za úplne zdevastovaný (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.6.2022 (Webnoviny.sk) - Pod kontrolou Ruska sa momentálne nachádza pätina ukrajinského územia, pričom Donbas na východe Ukrajiny je „takmer úplne zničený“.Ako referuje spravodajský web CNN , vo štvrtkovom prejave k luxemburským zákonodarcom to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „K dnešnému dňu je asi 20 % nášho územia pod kontrolou okupantov, takmer 125-tisíc kilometrov štvorcových. To je oveľa väčšie ako rozloha všetkých krajín Beneluxu dohromady,“ povedal Zelenskyj.Taktiež poznamenal, že pozdĺž frontovej línie, ktorá sa tiahne „viac ako tisíc kilometrov“ od Charkovskej oblasti až po Mykolajiv na juhu Ukrajiny, pokračujú ťažké boje. V súvislosti s Donbasom podotkol, že „kedysi jedno z najmocnejších priemyselných centier v Európe“ je dnes „jednoducho zdevastované“.Zelenskyj vyhlásil, že od začiatku vojny bolo zabitých viac ako 30-tisíc ruských vojakov. Zdôraznil, že je to viac ako počet sovietskych obetí počas 10-ročnej invázie v Afganistane i straty na ruskej strane počas oboch vojen v Čečensku.