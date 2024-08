Fico a sociálni partneri podpísali deklaráciu o spoločenskom dialógu

Situácia na Slovensku je mimoriadne napätá a veľmi ťažko sa dnes dosahuje základný konsenzus v elementárnych otázkach fungovania štátu a spoločnosti. Uviedol to v príhovore predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, kde podpísal spolu so sociálnymi partnermi, predstaviteľmi regionálnych a miestnych samospráv, ako aj predstaviteľmi vedeckej a náboženskej obce Deklaráciu k rozvoju spoločenského dialógu v Slovenskej republike.





"Dokonca aj v témach, ktoré vždy krášlili Slovensko, kde konsenzus bol úplne absolútny a jasný, dnes nachádzame určité rozdielne postoje, ako je napríklad zahranično-politická orientácia Slovenska. Cítime, že je pomerne veľká nevôľa dohodnúť sa na dokumentoch, stratégiách a víziách, ktoré by prekračovali štvorročné obdobie vlády SR. To do určitej miery limituje aj vládu pri tom, aby prijímala nejaké vážnejšie rozhodnutia alebo sa rozhodla realizovať dlhodobejšie stratégie," priblížil ďalej vo svojom vystúpení Fico."Preto sme spoločne s pánom splnomocnencom vlády SR pre sociálny dialóg a poslancom Národnej rady SR Vladimírom Faičom (Smer-SD) prišli s myšlienkou osloviť vás - tých, ktorí si pamätajú spoluprácu v období vzniku Rady solidarity a rozvoja," zdôvodnil pred spoločenskými partnermi predseda vlády.

Podľa neho je "obdobie také vážne, nielen na vnútropolitickej, ale aj medzinárodnej scéne, že je potrebné sa rozprávať so všetkými zainteresovanými a vážnymi hráčmi na ekonomickom, sociálnom, spoločenskom a kultúrnom poli v SR".



"Formát, ktorý je zvolený, a ľudia, ktorí boli prizvaní na spoluprácu, majú byť potvrdením toho, že chceme zatiahnuť do celospoločenského, nie sociálneho, dialógu všetkých tých, ktorí majú čo povedať k najvýznamnejším témam. Neočakávame od tohto formátu, že má prijímať rozhodnutia. Môžem však garantovať, že formát, ktorý sme vám ponúkli, bude významne vplývať na rozhodnutia vlády SR," podčiarkol premiér.



Predseda vlády by významných aktérov v spoločnosti rád podľa svojich slov pozýval "raz za mesiac alebo raz za šesť týždňov" na spoločné pracovné stretnutie, ktoré bude mať výsostne neformálny charakter. "Každé toto stretnutie bude mať stanovenú tému, ktorú navrhneme my z úrovne vlády alebo ktorú prijmeme od vás, ak ju budete považovať za takú vážnu, že musíme o nej hovoriť v prítomnosti cirkví, vysokých škôl, SAV, podnikateľov, zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov a ďalších," dodal Fico.



Uzavrel, že prvé takéto stretnutie by sa mohlo zrealizovať už v druhej polovici septembra, pričom témou by mal byť "obsah a kvalita zahranično-politickej orientácie SR".