|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hedviga
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. októbra 2025
Fico a Svyrydenková rokujú v Košiciach, hlavnou témou je spolupráca a obnova Ukrajiny- VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda vojna na Ukrajine
V Košiciach sa na spoločnom rokovaní stretávajú členovia slovenskej a ukrajinskej vlády. Rokovanie sa koná v priestoroch Historickej radnice v ...
Zdieľať
17.10.2025 (SITA.sk) - V Košiciach sa na spoločnom rokovaní stretávajú členovia slovenskej a ukrajinskej vlády. Rokovanie sa koná v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Úrad vlády SR pred pár dňami uviedol, že ide o ďalšie vzájomné konzultácie medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou na vládnej úrovni.
V Košiciach sa budú konať viaceré bilaterálne konzultácie, pôjde napríklad o rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia. Stretnú sa i šéfovia diplomacií oboch štátov a konať sa budú aj rezortné stretnutia zamerané na spoluprácu v oblasti energetiky, obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ a oblasť poľnohospodárstva, taktiež rezortné stretnutie zamerané na obranný priemysel, aj na oblasť školstva.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) absolvuje bilaterálne rokovanie s predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou. Členovia vlád oboch štátov sa spoločne stretli aj vlani v Michalovciach, vzájomné konzultácie sa konali aj na ukrajinskej strane pri Užhorode.
Zdroj: SITA.sk - Fico a Svyrydenková rokujú v Košiciach, hlavnou témou je spolupráca a obnova Ukrajiny- VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V Košiciach sa budú konať viaceré bilaterálne konzultácie, pôjde napríklad o rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia. Stretnú sa i šéfovia diplomacií oboch štátov a konať sa budú aj rezortné stretnutia zamerané na spoluprácu v oblasti energetiky, obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ a oblasť poľnohospodárstva, taktiež rezortné stretnutie zamerané na obranný priemysel, aj na oblasť školstva.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) absolvuje bilaterálne rokovanie s predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou. Členovia vlád oboch štátov sa spoločne stretli aj vlani v Michalovciach, vzájomné konzultácie sa konali aj na ukrajinskej strane pri Užhorode.
Zdroj: SITA.sk - Fico a Svyrydenková rokujú v Košiciach, hlavnou témou je spolupráca a obnova Ukrajiny- VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilinka preverí, či je zrušenie voľna na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v súlade s ústavou
Žilinka preverí, či je zrušenie voľna na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v súlade s ústavou
<< predchádzajúci článok
Maškarovú v pondelok čaká verejné vypočutie na brannobezpečnostnom výbore
Maškarovú v pondelok čaká verejné vypočutie na brannobezpečnostnom výbore