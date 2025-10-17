Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

17. októbra 2025

Fico a Svyrydenková rokujú v Košiciach, hlavnou témou je spolupráca a obnova Ukrajiny- VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda vojna na Ukrajine

V Košiciach sa na spoločnom rokovaní stretávajú členovia slovenskej a ukrajinskej vlády. Rokovanie sa koná v priestoroch Historickej radnice v ...



67caf905b42ca296554596 1 676x451 17.10.2025 (SITA.sk) - V Košiciach sa na spoločnom rokovaní stretávajú členovia slovenskej a ukrajinskej vlády. Rokovanie sa koná v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Úrad vlády SR pred pár dňami uviedol, že ide o ďalšie vzájomné konzultácie medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou na vládnej úrovni.


V Košiciach sa budú konať viaceré bilaterálne konzultácie, pôjde napríklad o rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia. Stretnú sa i šéfovia diplomacií oboch štátov a konať sa budú aj rezortné stretnutia zamerané na spoluprácu v oblasti energetiky, obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ a oblasť poľnohospodárstva, taktiež rezortné stretnutie zamerané na obranný priemysel, aj na oblasť školstva.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) absolvuje bilaterálne rokovanie s predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou. Členovia vlád oboch štátov sa spoločne stretli aj vlani v Michalovciach, vzájomné konzultácie sa konali aj na ukrajinskej strane pri Užhorode.





Zdroj: SITA.sk - Fico a Svyrydenková rokujú v Košiciach, hlavnou témou je spolupráca a obnova Ukrajiny- VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

