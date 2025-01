Fico: Ak Hlas a SNS nevyriešia spory, budú predčasné voľby

Ak SNS a Hlas nezabezpečia funkčnosť parlamentu, pôjde sa do predčasných volieb, oznámil Robert Fico. Druhou alternatívou je podľa premiéra jeho rozhodnutie zmeniť pomery v koalícii, teda jej rekonštrukcia. „Ale potom povedia partneri, že končia oni,“ priznal v TA3.

Fico uznal, že v parlamente sú problémy s počtami. Hovorí, že nejako bližšie nepozná pánov Samuela Migaľa, Radomíra Šalitroša ani Romana Malatinca. Zaradil sem aj Jána Ferenčáka napriek tomu, že v minulom volebnom období prišiel do parlamentu ako poslanec za Smer.

Fico vysvetľoval, že on si dáva záležať na tom, koho zoberie na kandidátku a to mu zabezpečuje stabilitu klubu.

Bližšie vraj nepozná ani Rudolfa Huliaka a jeho skupinu. „Povedal som partnerom, vyriešte to, lebo ideme do pekla. Ja budem pomáhať, ak to budú Andrej Danko a Matúš Šutaj Eštok potrebovať,“ deklaroval. Huliakovci pritom očakávajú, že premiér s nimi bude ešte v januári rokovať.

Fico sa tiež obrátil na jedného z koaličných partnerov, aby sa vládna väčšina vysporiadala s „politickými mimovládnymi organizáciami“.

„Obraciam sa na koaličného partnera, jeden je v poriadku. Nechceme, aby nám tu tempo určovali mimovládne sorošovské organizácie. Keď to hovorím ja, všetci sa smejete. Ale to hovorí talianska premiérka, že sú ohrozením demokracie,“ odkázal.

Stranu Hlas, na ktorú sa v tomto obrátil, priamo nemenoval. „Je obrovská chyba, že koalícia nedokáže urobiť poriadky s politickými mimovládkami,“ hovorí Fico.

Zákon o mimovládnych organizáciách predložila do parlamentu SNS, no Hlas s ním nesúhlasí, a tak sa ho doteraz nepodarilo schváliť.