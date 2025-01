Danko s poslancami letia do Moskvy. Poľsko nám nedovolí priamy prelet, sťažuje sa – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.1.2025 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda parlamentu Andrej Danko odlieta na návštevu do Moskvy. Vo videu na sociálnej sieti tvrdí, že Poľsko im nedovolí priamy prelet, letieť by teda mali obchádzkou cez Nemecko a Česko.„Nerozumiem tomu postoju Poľska, ale v každom prípade to beriem ako realitu," uviedol. V Moskve by mali byť približne okolo tretej popoludní nášho času. Verejnosť vyzval, aby zasielala otázky a podnety, o tom, čo ich zaujíma.Ako ďalej Danko uviedol, teší sa na stretnutia na úrovni parlamentu a ministrov. Rovnako sa teší aj na niektoré spoločenské podujatia. Uviedol, že sa bude usilovať informovať slovenskú verejnosť o tom, ako sa žije v Ruskej federácii.„Chem ukázať, že tam tiež žijú ľudia, že tam Nemci, Francúzi a Američania obchodujú, a že tam takisto Slnko ráno vyjde a večer zapadá," pokračoval šéf národniarov. V závere dodal, že dúfa, že zo strany opozície nebude počúvať len kritiku, ale že sa budú usilovať pochopiť to, že jeho cesta má zmysel.Danko sa chystá do Moskvy spolu viacerými koaličnými poslancami. Šesťčlenná parlamentná delegácia by mala podľa dostupných informácií zahŕňať okrem Danka aj Tibora Gašpara Richarda Glücka zo Smeru, Adama Lučanského z klubu SNS a ďalších dvoch poslancov Smeru.