Fico: Ak má opozícia prevziať zodpovednosť za vládnutie, koalícia musí zaplatiť istú politickú daň (video)

Dohoda by mala dve časti

Rozprávať sa dá len s Kollárom

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) navrhuje, aby sa uzavrela písomná dohoda, pod ktorú sa podpíšu predseda vládneho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič , predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová , predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár ako aj predstavitelia všetkých parlamentných opozičných strán.Povedal to v pondelok predseda Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencii. „Ak má prevziať opozícia akúkoľvek mieru zodpovednosti za vládnutie, tak celkom prirodzene musí za to zaplatiť vládna koalícia politickú daň," dodal Fico. Predseda strany Smer-SD upresnil, že politickou daňou myslí predčasné parlamentné voľby.„Ak máme záujem niektoré veci dotiahnuť do konca, tak opozícia žiada, aby sme ukončili tento vládny marazmus. Ľudia chcú predčasné parlamentné voľby, a to potvrdzuje aj fakt, že 85 percent občanov nedôveruje tejto vláde," tvrdí Fico.Ďalej avizoval, že strana všetkými 27 hlasmi podporí návrh na zmenu ústavného zákona, ktorý do parlamentu predložil nezaradený poslanec a predseda strany Život - Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba . Fico dodal, že ak sa opozícia s koalíciou dohodne na predčasných parlamentných voľbách, prvá časť dohody bude naplnená.„Druhá časť dohody nemôže spočívať v tom, že opozícia bude hlasovať za návrhy zákonov ruín vládnej koalície, ktoré sú naplnením vládneho programu týchto strán," povedal Fico a dodal, že jediné, čo sú ochotní podporiť za daň predčasných volieb, je „súhrn opatrení proti zdražovanou a súhrn opatrení, ktoré zagarantujú dostatok energií pre firmy a celú slovenskú spoločnosť".Zároveň vyzval predstaviteľov koaličných strán, aby strane Smer-SD čo najrýchlejšie predložili návrhy.„My stále nevieme, čo navrhujú, oni len pýtajú peniaze. Videl niekto z vás návrh štátneho rozpočtu?," pýta sa. Fico ďalej zdôraznil, že ak nedôjde k dohode a aj v utorok 11. októbra nebude Národná rada (NR) SR funkčná a ďalšiu schôdzu budú otvárať až v utorok 18. októbra, dovtedy je priestor, aby vládna koalícia zadefinovala, čo presne chcú od Smeru-SD.Predseda Smeru-SD dodal, že „s väčšinou opozičných subjektov už hovoril a majú na to zatiaľ rovnaký názor". Ešte ho v pondelok čakajú dva rozhovory.Robert Fico však nechcel prezradiť, s ktorými stranami sa už rozprával. Taktiež uviedol, že v súčasnosti nemá na strane vládnej koalície partnerov. „S jediným, s kým sa dá rozprávať, je Boris Kollár, ktorý začína chápať, čo sa deje," doplnil Fico.