ÚVO nariadil zrušiť tender na nákup nových vrtuľníkov. Ministerstvu nepriamo odporučilo obchádzať protiruské sankcie

Dva roky bez vrtuľníkov

Priamy nákup vrtuľníkov

Obchádzanie sankcií voči Rusku

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť verejné obstarávanie zamerané na nákup nových vrtuľníkov v priamom rokovacom konaní. Informuje o tom v tlačovej správe Ministerstvo vnútra SR Rezort uvádza, že úrad za účelom vykonania kontroly obstarávania oslovil troch odborníkov, pričom dvaja z nich tvrdenia ministerstva vnútra o nevyhnutnosti nákupu vrtuľníkov nespochybnili.Rezort argumentuje, že v nadväznosti na ruský útok na Ukrajinu, pretrvávajúcu vojnu a následne prijaté sankcie z dôvodu vojnového konfliktu nebolo a nie je možné garantovať zachovanie letovej spôsobilosti momentálne dostupných ruských vrtuľníkov Mi-171.Preto je potrebné okamžite zabezpečiť ich náhradu, nakoľko riešenie tohto rizika až po prípadnom uzemnení strojov – ktoré je otázkou času, by znamenalo, že ministerstvo vnútra zostane bez vrtuľníkov minimálne na dva roky.„Takýto scenár je nemysliteľný z pohľadu potreby zabezpečovať ostré zásahy, ako aj periodické výcviky zložiek ministerstva vnútra," uvádza rezort.Nakoľko sa vrtuľníky vyrábajú na zákazku a nie na sklad, bolo podľa ministerstva oslovenie obchodníkov s leteckou technikou kľúčovým a nevyhnutným krokom pre zabezpečenie najvyššej šance na čo najrýchlejšie nadobudnutie leteckej techniky, čo dokazovali aj samotné výsledky prieskumu trhových možnosti.Letecký útvar rezortu vyhodnotil podľa ministerstva s ohľadom na personálne a legislatívne možnosti prevádzky, dobu dodania, ponúkanú cenu a výkonnostné charakteristiky v porovnaní s nahrádzaným typom vrtuľníka ako najvhodnejšie ponuky na vrtuľníky Agusta.Vláda SR schválila ich priamy nákup z dôvodu nevyhnutného riešenia a potreby vrtuľníkovej pomoci. „Pre predstavu - verejná súťaž na podobný predmet zákazky by trvala, odhadom, minimálne 12 mesiacov. Dodávka vrtuľníkov tejto kategórie trvá štandardne ďalších 16 až 24 mesiacov. Samotné uvedenie do prevádzky trvá ďalších šesť až 12 mesiacov," uviedlo ministerstvo.ÚVO podľa ministerstva odporučil zabezpečiť náhradné diely na momentálne používané vrtuľníky Mi-171 od iných dodávateľov, ktorí nie sú na sankčných zoznamoch.„Toto konštatovanie by však nepriamo nabádalo rezort vnútra obchádzať sankcie voči Ruskej federácii, pretože všetky spomínané diely sú vyrábané ruským štátnym holdingom, ktorý je na sankčnom zozname, nakoľko neposkytol licenciu na ich výrobu tretím stranám mimo Ruskej federácie," vysvetlil rezort vnútra.Ak sa aktuálne lietajúce vrtuľníky Mi-171 pokazia, je podľa ministerstva otázkou náhody, či zostanú na zemi a nebudú môcť vzlietnuť, alebo sa podarí zohnať náhradné diely. „Rezort vnútra zároveň plánuje voči rozhodnutiu úradu podať odvolanie v zákonnej lehote," dodalo ministerstvoVláda ešte v júli tohto roku odsúhlasila kúpu dvoch nových vrtuľníkov, ktoré mali zabezpečiť rýchle a adresné zásahy pre ochranu životov, zdravia či majetku občanov. Nákup vrtuľníkov mal stáť približne 28 miliónov eur.