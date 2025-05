Fico akoby už nebol spôsobilý vykonávať svoj úrad, skonštatoval Šimečka

4.5.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) ako by už nebol spôsobilý vykonávať svoj úrad. Vyhlásil to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR predseda opozičného Progresívneho Slovenska Reagoval tak na tlačovú konferenciu, na ktorej premiér púšťal video tanca Šimečkovej partnerky Sone Ferienčíkovej. Fico to porovnával s vystúpením ruskej opernej speváčky Anny Netrebko a pýtal sa, či je to umenie.„V situácii, keď nám doslova nemocnice padajú na hlavu, najvyššiu infláciu máme v eurozóne, znižuje sa nám hospodársky rast, podnikatelia sa musia boriť s transakčnou daňou a predseda vlády rieši moju partnerku a moju rodinu," zdôraznil Šimečka.Celú vec zároveň označil za úbohosť. „Je to najnižšia možná forma politiky," dodal Šimečka.